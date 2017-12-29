Boşnak lider: Bir üye bile karşıysa karar alamıyoruz

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak Üyesi ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı için yapılan oylamada Bosna Hersek’in çekimser oy kullanması hakkında açıklamada bulundu.

"GÜÇLÜ BİR MESAJ VERİLDİ"

BM'deki oylamada sadece İslam ülkelerinin değil, tüm medeni dünya ülkelerinin ABD'nin kararına karşı durduğunu vurgulayan İzetbegovic, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesine, ABD ve İsrail'in yanı sıra belki de adlarını ilk kez duyduğumuz birkaç küçük ülke dışında, herkes karşı çıktı. Hem İsrail, hem de ABD politikasına güçlü bir mesaj verildi." dedi.

"BİR ÜYE BİLE KARŞIYSA KARAR ALINAMIYOR"

Bosna Hersek'te dış politika kararlarının Devlet Başkanlığı Konseyi'nde alındığını hatırlatan İzetbegovic, "Biz, Dışişleri Bakanlığımızdan ülke olarak AB üyesi ülkelerin ve bölgedeki diğer ülkelerin tutumunu izlememiz gerektiği yönünde bir tavsiye almıştık. Ben de bunu destekliyordum. Ancak Konseyin diğer iki üyesi (Sırp ve Hırvat) bunu desteklemedi. Dolayısıyla ya oylamaya katılmayacaktık ya da çekimser kalacaktık. Zira bizde kararlar sadece uzlaşma ile alınabiliyor. Konseyin bir üyesi dahi karşı ise karar almamız mümkün olmuyor. Her ne kadar şahsen ben istemesem de çekimser kalmak zorundaydık." şeklinde konuştu.

"BOSNA HERSEK TÜRKİYE'NİN DOSTUDUR"

Türkiye'nin her geçen gün bölge ülkeleriyle daha iyi ilişkiler kurduğuna dikkati çeken İzetbegovic, Türkiye'nin bölgedeki olumlu rolünün, yatıştırıcı ve yapıcı olduğunu vurguladı.