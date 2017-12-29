taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.529
USD
3,7882
EURO
4,5453
ALTIN
158,60
PETR
66,3100

Boşnak lider: Bir üye bile karşıysa karar alamıyoruz

2017 yılında yaşanan gelişmeleri ve Bosna Hersek-Türkiye ilişkilerini değerlendiren Boşnak lider İzetbegovic, iki ülkenin her zaman birbirinin yanında olduğunu söyledi.

AA | 29.12.2017 - 17:21..
  1. Haberler
  2. Dünya

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak Üyesi ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı için yapılan oylamada Bosna Hersek’in çekimser oy kullanması hakkında açıklamada bulundu.

Boşnak lider: Bir üye bile karşıysa karar alamıyoruz

"GÜÇLÜ BİR MESAJ VERİLDİ"

BM'deki oylamada sadece İslam ülkelerinin değil, tüm medeni dünya ülkelerinin ABD'nin kararına karşı durduğunu vurgulayan İzetbegovic, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesine, ABD ve İsrail'in yanı sıra belki de adlarını ilk kez duyduğumuz birkaç küçük ülke dışında, herkes karşı çıktı. Hem İsrail, hem de ABD politikasına güçlü bir mesaj verildi." dedi.

"BİR ÜYE BİLE KARŞIYSA KARAR ALINAMIYOR"

Bosna Hersek'te dış politika kararlarının Devlet Başkanlığı Konseyi'nde alındığını hatırlatan İzetbegovic, "Biz, Dışişleri Bakanlığımızdan ülke olarak AB üyesi ülkelerin ve bölgedeki diğer ülkelerin tutumunu izlememiz gerektiği yönünde bir tavsiye almıştık. Ben de bunu destekliyordum. Ancak Konseyin diğer iki üyesi (Sırp ve Hırvat) bunu desteklemedi. Dolayısıyla ya oylamaya katılmayacaktık ya da çekimser kalacaktık. Zira bizde kararlar sadece uzlaşma ile alınabiliyor. Konseyin bir üyesi dahi karşı ise karar almamız mümkün olmuyor. Her ne kadar şahsen ben istemesem de çekimser kalmak zorundaydık." şeklinde konuştu.

Boşnak lider: Bir üye bile karşıysa karar alamıyoruz

"BOSNA HERSEK TÜRKİYE'NİN DOSTUDUR"

Türkiye'nin her geçen gün bölge ülkeleriyle daha iyi ilişkiler kurduğuna dikkati çeken İzetbegovic, Türkiye'nin bölgedeki olumlu rolünün, yatıştırıcı ve yapıcı olduğunu vurguladı.

İlginizi Çekebilir
Putin’in leoparı doğaya salındı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koruma altına aldırdığı ve sahiplendiği leoparlardan biri olan “Victoria” isimli pars leoparı, bulunduktan sonra yeniden doğaya salındı.
Kudüs'te gerginlik devam ediyor
Cuma namazı sonrası Filistinlilerle İsrailli polisler yeniden çatıştı.
İspanyollar şikayetçi: Turist sayısı sınırlandırılsın
Yılda 76 milyon turiste ev sahipliği yapan İspanya’da halk, turist sayısına üst sınır getirilmesini istiyor.
Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi çalışmak istiyor
Kudüs direnişinin sembol ismi Fevzi el-Cuneydi, gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından çalışarak ihtiyaç sahibi ailesine destek olmak istiyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül: Söylediklerim oraya buraya çekilmemeli

Abdullah Gül: Söylediklerim oraya buraya çekilmemeli

371
Türk futbolunun yeni sorunu; kupa fikstürü

Türk futbolunun yeni sorunu; kupa fikstürü

23
Cumhurbaşkanı, MHP ittifakı hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı, MHP ittifakı hakkında konuştu

112
Apple müşterilerinden özür diledi

Apple müşterilerinden özür diledi

153
Suudi Arabistan'ın Mekke için yeni imar düzenlemesi planı

Suudi Arabistan'ın Mekke için yeni imar düzenlemesi planı

125
Asgari ücret pazarlığı devam ediyor

Asgari ücret pazarlığı devam ediyor

331
Erzincan'da öldürülen teröristin vurulma anı

Erzincan'da öldürülen teröristin vurulma anı

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM