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Boşnaklar referandum sonuçlarını kutluyor

Referandumdan resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkması, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da kutlandı.

16.04.2017 - 22:25
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Saraybosna'da yaşayan çok sayıda Türk ve Boşnak, "Evet" kararının kesinleşmesinin ardından İlidza semtinde bir araya geldi.

Ellerindeki Türk ve Bosna Hersek bayrakları bulunan kalabalık, dualar etti, tekbirler getirip slogan attı.

ZAFER GECESİ

Saraybosna'da okuyan Türk öğrencilerden Ahmet Can, 16 Nisan'ın demokrasi ve milli iradenin zafer gecesi olduğunu söyledi.

Boşnaklar referandum sonuçlarını kutluyor

"HAK DAVASINI SÜRDÜRMEK İÇİN.."

Yurt dışındaki tüm zorluklara rağmen sandığa giden vatandaşları tebrik eden Can, "Bu topraklarda hak davasını sürdürmek için elimizden geleni yaptık. Bugün, bunun meyvelerini görüyoruz." dedi.

Boşnaklar referandum sonuçlarını kutluyor

Anayasa değişikliğinin Türkiye ve Türkiye'nin tüm dost ve kardeş ülkelerine hayırlı olması temennisinde bulunan Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın surda açtığı gediği büyütmek için gençler olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerine dair söz verdiklerini vurguladı.

Türkiye'nin yeni sistemle çok daha güçleneceğine dikkati çeken Can, bu güçten Bosna Hersek'in de payına düşeni alacağını belirtti.

İlidza'da toplanan grup, daha sonra onlarca araçtan oluşan konvoyla şehir turu atarak "Evet" kararını coşkulu şekilde kutladı.

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