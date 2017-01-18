Bosnalı Sırp Cumhurbaşkanına ABD’den yaptırım kararı

ABD, ayrılıkçı açıklamaları ile öne çıkan ve Bosna Hersek’i oluşturan iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyetinin Bosna Hersek’ten ayrılması gerektiği yönündeki çıkışlarıyla uluslararası toplumun tepkisini çeken Milorad Dodik’e yaptırım kararı aldı.

Müeyyidelerle birlikte ABD’ye seyahat etmesi yasaklanan Dodik’in ABD sınırları içerisindeki mal varlıklarının da dondurulduğu bildiriliyor.

Bölge basınında ABD’nin ardından birkaç Avrupa Birliği ülkesinin de yaptırımları destekleme kararı aldığı iddia edildi.

Dodik’in seçilmiş başkan Donald Trump’ın yemin törenine katılmak üzere ABD’nin Saraybosna Büyükelçiliğine yaptığı vize başvurusu da reddedilmişti.

SIRBİSTAN: KARARI DESTEKLEMEYECEĞİZ

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, ABD tarafından Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik aleyhinde uygulanacak yaptırımların Sırbistan tarafından desteklenmeyeceğini söyledi.

RTS televizyonuna yaptığı açıklamada Vuçiç, "Henüz bu konuda bana bilgi ulaşmış değil ama ben Sırbistan’ın Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın mal varlıklarını dondurma ve Belgrad’a gelişine yasak koyma gibi bir adım atmasının gerçekçi olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.



ABD BOSNA BÜYÜKELÇİSİNDEN AÇIKLAMA

ABD’nin Saraybosna Büyükelçisi Maureen Cormack, yayınladığı bir açıklamayla ABD’nin, Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad Dodik aleyhinde yaptırım kararı aldığı yönündeki haberleri teyit etti.

Büyükelçi Cormack, Bosnalı Sırp lidere müeyyide kararının sebebinin, Dodik’in Anayasa Mahkemesi kararına uymaması ve eylemlerinin Bosna Hersek’te savaşa son veren Dayton Barış Anlaşması için ciddi tehdit oluşturması olduğunu söyledi. Cormack, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Bürosunun (OFAC) ABD Dışişleri Bakanlığı ile yapılan istişarelerin ardından Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad Dodik’i yaptırım listesine eklediğini açıkladı.

Cormack, "Milorad Dodik, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi’ne karşı geldi ve kanunları çiğnedi. Bu durum, Dayton anlaşmasının uygulanması hususunda ciddi bir tehdit oluşturuyor. Attığımız bu adım, Dayton anlaşmasına, Bosna Hersek’in egemenliği ve toprak bütünlüğüne ve bu ülkenin Avrupa’ya entegrasyonunun devamına olan bağlılığımızın göstergesidir" dedi.