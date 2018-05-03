Bostancı- Dudullu Metrosu'nda çalışmalar sürüyor

İstanbul Anadolu Yakası'nın en önemli metro hatlarından biri olarak anılan Bostancı- Dudullu hattında çalışmalar gece gündüz sürüyor.

3 HATTA ENTEGRASYON SAĞLANACAK

Bu proje ile 3 hatta da entegrasyon sağlayacak. Marmaray Projesi ve İDO terminaline, Kozyatağı’ndan Kadıköy-Kartal metro hattına, Dudullu’dan Üsküdar-Ümraniye metro hattına bağlanacak.

2019'DA TAMAMLANACAK

Bilindiği üzere Bostancı- Dudullu Metrosu Kadıköy, Maltepe, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlayacak. Hatta sürücüsüz metro hizmet verecek.

90 saniyede bir sefer yapacak olan Bostancı- Dudullu Metro Hattı'nı 70 bin kişinin kullanacağı düşünülüyor. Hat 2019'da tamamlanarak hizmete sunulacak.

BOSTANCI- DUDULLU METRO HATTI'NDA YER ALACAK İSTASYONLAR

1. Bostancı İstasyonu

2. Emin Ali Paşa İstasyonu

3. Ayşe Kadın İstasyonu

4. Kozyatağı İstasyonu

5. Küçükbakkalköy İstasyonu

6. İçerenköy İstasyonu

7. Kayışdağı İstasyonu

8. Türk-İş Blokları İstasyonu

9. İmes İstasyonu

10. Modoko- Keyap İstasyonu

11. Dudullu İstasyonu

12. Yukarı Dudullu İstasyonu

13. Depo İstasyonu