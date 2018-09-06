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Bostancı'da düşen helikopterdekilere İDO'dakiler yardım etti

İDO gemisindeki bazı vatandaşlar, Bostancı sahilinde düşen helikopterdekileri kurtarmak için suya atladı.

Haber Merkezi | 06.09.2018 - 19:31..
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Bostancı'da düşen helikopterdekilere İDO'dakiler yardım etti

İstanbul'daki Bostancı sahilinde özel bir firmaya ait helikopter denize düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Ancak yaralılardan Halil İbahim Ünver daha sonra hayatını kaybetti.

Olayın yaşandığı sırada İDO'ya ait bir gemi helikopterin düştüğü yere yakın bir güzergahtan geçiyordu.

VATANDAŞLAR DENİZE ATLADI

Emniyet kayıtlarına göre helikopterin düştüğünü gören İDO yolcularından bazıları, yaralıları kurtarmak için denize atladı.

Bostancı'da düşen helikopterdekilere İDO'dakiler yardım etti

HAVA MUHALEFETİNE RAĞMEN DENİZDE ATLADILAR

Olayın olduğu yere doğru düzen vatandaşlar yağmurun, hava muhalefetinin olduğu denizde hayat kurtarmak için büyük çaba sarf ettiler.

Kazaya tanıklık eden bir vatandaş, "Çok karanlıktı burası sisliydi. Bizim gördüğümüz düştü direkt. Zaten biz batarken gördük. Vapur geldi. Vapurdakiler atlayıp kurtardılar" dedi.

Kurtarılan yaralı 2 kişi daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Bostancı açıklarında helikopter düştü VİDEO

Bostancı'da düşen helikopterdekilere İDO'dakiler yardım etti

Bostancı'da düşen helikopterdekilere İDO'dakiler yardım etti

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