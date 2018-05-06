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Bostancı'da hızlı tren inşaatında yangın

Gebze-Haydarpaşa Hızlı Tren inşaatının Bostancı istasyonunda yangın çıkı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İHA | 06.05.2018 - 02:26..
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Kadıköy Bostancı Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Gebze-Haydarpaşa Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaatının Bostancı istasyonunda, henüz bilinmeyen bir nedenle inşaat malzemelerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede diğer malzemelere sirayet ederken, çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Maltepe, Kadıköy ve Erenköy itfaiye ekipleri yanan inşaat malzemelerine müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Bostancı'da hızlı tren inşaatında yangın

BAĞDAT CADDESİ 2 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan yangından dolayı araç trafiğinin yoğun olduğu Bağdat Caddesinin bir bölümü yaklaşık iki saat trafiğe kapatıldı. Araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Bostancı'da hızlı tren inşaatında yangın VİDEO

Bostancı'da hızlı tren inşaatında yangın

GÖRGÜ TANIĞI: "BÜYÜK BİR FACİA ATLATILDI"

Oradan geçerken yangını gören Ömer İpek yangının aniden olduğunu belirterek “İtfaiye ekipleri hemen geldi, seferber oldular, söndürdüler yangını. Büyük bir faciadan kurtulduk. Mahsur kalan yoktu, içeride kimse kalmamış. Gece olduğu için boş bir yerde olmuş yangın, büyük ihtimalle kendi kendine oldu zaten. Alevler çok büyüktü, 7-8 tane itfaiye aracı geldi. Hemen gelip söndürdüler, şuan için bir sıkıntı yok” dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bostancı'da hızlı tren inşaatında yangın

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