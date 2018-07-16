Selen KALDIRIM/ [email protected]

Amerika rüyası dedikleri sadece gezmekten mi ibaret. Kerimcan'ı, Şeyma Şubaşı'yı peşinden koşturan alışveriş çılgınlığına dahil olabilmen için zengin olmana gerek yok. O hayalini kurduğun lüks markaların vergisiz fiyatlarıyla dolarlarınızı buluşturun. 30 dolara Guess bir mont, 10 dolara GAP pantolon ve üç beş dolarlık kozmetik ürünleri için geri sayım başlasın.

İndirimli alışverişle ilgileniyor musunuz? Alışveriş ve Boston'u yan yana görünce gözünüzde dolar işaretleri çıktığını biliyorum ama burada 1000 TL'ye alamadığın montu orada 50 dolara alınca hemfikir olacağız. Boston’da lüks tasarımcı butikleri, büyük mağazalar, ev mobilya mağazaları, konsinye mağazaları, büyük alışveriş merkezleri, antikalar, sanat galerileri ve diğer turistik mekanlara yakın konsept mağazaları ve en sevdiğimiz pazarları değerlendirin. Ömürlük bir alışveriş seyahati için doğru yerdesiniz.

Havalı dükkânları atlayıp Boylston ve Newbury sokakları boyunca yer alan tüm pahalı butikler arasında yer alan indirim dükkânlarına dolarlarınızı uzatın. Boston, küçük butiklerden şehir merkezindeki dev alışveriş merkezlerine kadar çeşitli alışveriş seçeneklerine sahip. Boston'da nerede alışveriş yapacağınızı öğrenmek için okumaya devam edin.

EN SEVDİĞİMİZ: ALIŞVERİŞ!

Boston'da alışveriş yapmak, Back Bay mahallesinin lüks butiklerinden Faneuil Hall Marketplace'deki kalabalık mağazalara kadar muhteşem bir macera olabilir. Cebinizde işleri daha kolay hale getireceğiniz bir hatırlatma yapalım; giyim eşyalarında satış vergisi yok.





AMERİKA'DA İNDİRİM KOVALAMAK

Amerika’da neredeyse yıl boyunca indirimler birbirini kovalar. Belli aylara denk gelen resmi veya genel kutlamalar olduğundan o günden önceki hafta indirimler başlar ve bazen de devam eden haftaya yayılır. Giysi üzerinde hiçbir satış vergisi olmadan, üç beş dolara mağazaları toplayacağınız birkaç alışveriş destinasyonu önerdik.

NEWBURY SOKAĞI

Bir dondurma alın ve lüks tasarımcı mağazalarında Newbury Street'ten vitrinlere doğru yürüyün. Boston'da alışveriş yapmak için nirvana olan Newbury Street'in pahalı mağazaları elinizde kalan son dolarları harcatacak cinsten. Neiman Marcus dahil olmak üzere Chanel, Vera Wang, Valentino, Diane von Furstenberg, Armani ve Burberry ile kaplı, ama aynı zamanda çok daha uygun fiyatlı mağazaları var: Jack Wills, Madewell, Niketown, H & M gibi markalar bu mağazalardan sadece birkaçı. Sokağı bitirip Komşu Boylston Caddesi ve küçük çapraz sokaklara da göz atın; uygun bütçeli kıyafetler bulacaksınız.

BEACON HILL

Kendine özgü, benzersiz tür antikalar ve çağdaş el sanatları için Beacon Hill bölgesinin butiklerini seveceksiniz ama asıl alışverişin merkezi burası değil, sadece bir alternatif.

FANEUIL HALL MARKETPLACE

Faneuil yerel mağazaların, uluslararası markaların, sokak sanatçılarının, en iyi restoranların, barların ve yemek tezgahlarının çekici bir karışımı, tüccarların ve alışverişçilerin neredeyse dört asırdır bir araya geldiği tarihi bir pazar alanı olan Arnavut kaldırımlı plazaya dökülüyor.





Pazarda birkaç büyük ticari mağaza (Urban, Ann Taylor gibi), Boston markalı araçlar için çok sayıda hediyelik eşya dükkânı ve tamamen benzersiz butikler var. Merchants Row, Salt Lane ve Marsh Meydanı gibi isimlerin yer aldığı şerit ve sokakların yanı sıra daha küçük dükkanlar bulacaksınız.Otantik bir Boston böreği çorbasını deneyin, müzikal bir performans izleyin, ardından tarihi mahalleyi gezin ve etrafta yürürken aç olursanız, yakındaki Quincy Market'teki birçok yiyecek dükkânından birini ziyaret edin.

BOSTON HALK PAZARI

Yerel eşyaları almak için bir başka popüler nokta, 40 New England çiftçisinin ve gıda üreticisinin fırınlanmış ürünler, peynir, ürün ve özel gıdalar sunduğu Boston Halk Pazarı. Klasik olacak ama burası kısaca eşinize dostunuza üzerinde 'Boston' yazan bir sweetshirt alabileceğiniz mağaza kaynıyor. Uygun, markasız fakat güzel ürünler için pazarlar vazgeçilmezdir.

HARVARD MEYDANI

Kendinizi komşu şehir Cambridge'de bulursanız, Harvard Meydanı da olacağınız yerdir. Burada bir düzine kitapçı ve gazete bayisi var (ünlü Harvard Coop dahil), ayrıca giyim mağazaları ve çeşitli butikler var. Çok lüks markaların adresi değil; daha uygun bütçeli yine bir pazar mantığına sahip.

WRENTHAM VİLLAGE PREMİUM OUTLETS

Boston'ın yaklaşık yarım saat güneyinde Wrentham Village Premium Outlets, yaklaşık 200 mağazaya ev sahipliği yapan, kaliteli ürünleri uygun bir fiyatlara satan ziyaret etmeniz gereken yer. Tümü birinci sınıf ürünlerde indirimli fiyatlandırma sunan yüz yetmiş perakende mağazasına seni çağırıyor. Boston'dan bir saatten daha kısa bir süre uzaklıktaki Wrentham Village Premium Outlets gözünüzü korkutmasın; burada Türkiye'de önünden geçmediğin mağazalardan torba torba eşyayla çıkabilirsin. Hem kaliteli, hem marka hem de uygun bütçeli alışveriş.

COPLEY PLACE

Herhangi bir hevesli alışveriş için bir sonraki durak, Prudential Center'daki alışveriş merkezi ve bitişiğindeki Copley Place'dir. Bu iç mekân deneyimi, cüzdanlarını açmak isteyenler için kesintisiz lüks. Bağlantı kaplı köprünün üzerinden ilerleyin ve dışarıdan ayak basmadan Prudential Center ve Copley Place arasında geçiş yapın. Büyük markalı perakendecilerle dolu bu alışveriş merkezleri, alışveriş ihtiyaçlarınızı karşılamak için her şeyi sağlar. Copley bütçe açısından biraz tuzlu. Burada bir pantolona kolay değil öyle dolar yetiştirmek ama bütçesi el verenlere tavsiyemdir.

Dolabını baştan düzmek isteyenlere, marka takıntısı olup cebi yananlara ve hazır Amerika'da olanlara iyi alışverişler!