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Bot içinde 21 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'dan Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 21 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde müdahalesi ile yakalandı.

İHA | 10.06.2018 - 18:22..
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Bugün sabah saatlerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Bağla Koyu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

SAHİL GÜVENLİK TEYAKKUZDA

Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 11 Irak ve 10 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 21 düzensiz göçmen (12 erkek, 5 kadın, 4 çocuk) yakalandı.

Bot içinde 21 kaçak göçmen yakalandı

Yakalanan şahıslar Turgutreis Sahil Güvenlik İskelesine getirildikten sonra sağlık kontrolleri ve gerekli ihtiyaçları giderilmesinin ardından Emniyet birimlerine teslim edildi.

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