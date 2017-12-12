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Bot istedi terlik gönderdiler

Adıyaman’da internet üzerinden bot siparişi veren bir kişiye, iki çift terlik geldi.

İHA | 12.12.2017 - 12:57..
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Adıyaman’da, sağlık çalışanı olan 26 yaşındaki G.K., internetten bulduğu bir siteden 2 adet bot ayakkabı siparişi verdi.

100 TL VERDİ

100 TL’ye satın aldığı ürünü kargodan teslim alan G.K., paketi açtığında sipariş ettiği bot yerine 2 adet terlikle karşılaşınca, büyük bir şok yaşadı.

Bot istedi terlik gönderdiler

"EN AZINDAN TERLİK GÖNDERDİK"

Durum üzerine firmanın iletişim numarasını arayan G.K., bot ayakkabı yerine kendisine terlik gönderildiğini belirtmesi üzerine firma görevlileri G.K’ye, “Daha ne istiyorsunuz en azından terlik gönderdik güle güle kullanın” şeklinde konuşmalarda bulundu.

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