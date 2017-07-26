Botla Yunanistan'a kaçarken jandarmaya yakalandılar

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör şüphelerinin yasa dışı yollardan Yunanistan'a gideceği bilgisi üzerine harekete geçti. Meriç İlçesi'ne bağlı Yunanistan'a sınır olan Adasarhanlı Köyü'nde botla Meriç Nehri'nden karşıya geçmek isteyen biri kadın 3 şüpheli yakalandı.

DHKP-C'YE ÜYE OLMAKTAN ARANIYORDU

Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan incelemede şüphelilerden Cemray Baş'ın, 'DHKP-C terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı, diğer şüpheliler Mete Diş'in kanser hastalığı nedeniyle 2013 yılında DHKP-C terör örgütüne üye olmak suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ve hakkında yurt dışı yasağı konulduğu belirlendi.

YURT DIŞI YASAĞI KONULDUĞU TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerden Tolga Arı'nın da MLKP terör örgütü suçlamasıyla yargılandığı davada tutuksuz olarak serbest bırakılarak yurt dışı yasağı konulduğu tespit edildi. Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan biri kadın 3 terör şüphelisi işlemlerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra elleri önden kelepçeli olarak Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi.

CEMRAY BAŞ TUTUKLANDI

Savcılık sorgularının ardından şüpheliler Mete Diş ve Tolga Arı hakkında savcılıkça gözaltı süreleri uzatılırken, hakkında yakalama kararı bulunan ve DHKP-C terör örgütüne üye olmakla suçlanan Cemray Baş, tutuklanarak cezaevine konuldu. Jandarma ekiplerince şüphelileri Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri kenarına getirdiği tespit edilen firari şüpheliler Aziz K. ve Görkem T.'nin yakalanması için başlatılan çalışmaları sürdürüyor.

JANDARMADAN KAÇAMADILAR

15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan askerlerin iade edilmemesi, aranan FETÖ şüphelilerini de bu ülkeye yönlendirdi. Edirne'nin Yunanistan sınırındaki köyleri ve Meriç Nehri terör şüphelilerinin kaçış noktası haline geldi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 yıl içersinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen aralarında hakim, savcı, öğretmen, akademisyenlerinde bulunduğu 105 FETÖ ve yakınını sınırı geçmeden yakalamayı başardı.

CEZAEVİNE KONULDU

Aynı sınır bölgelerinde düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, 9 PKK'lı şüphelisi, 8 DHKP-C terör örgütü şüphelisi yakalayıp gözaltına aldı. FETÖ ve diğer terör örgütü şüphelilerinden 54'ü hakkında ise tutuklama kararı verildi. Şüphelileri Yunanistan'a kaçırmak için kılavuzluk yaptığı belirlenen 14 kişiden 6'sı da 'organizatör' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Jandarma ekiplerinin bölgede operasyonları sürüyor.









