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Botları arızalanan göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Kuşadası’nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken bindikleri lastik botun motoru arıza yapan 16'sı çocuk 35 kaçak göçmen kurtarıldı.

İHA | 12.08.2018 - 02:49..
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Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmak üzere hareket eden kaçak göçmenlerin bindiği lastik botun motoru Kuşadası Güvercinada önlerinde arıza yaptı.

35 KAÇAK GÖÇMEN DENİZİN ORTASINDA KALDI

İçinde 16’sı çocuk, 8’i kadın toplam 35 kaçak göçmen bulunan bottaki kaçak göçmenlerin kurtarılması için Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından operasyon yapıldı.

Botları arızalanan göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

BOTLARI BATMADAN KURTARILDILAR

Başarılı operasyonla batmaktan son anda kurtarılan 23’ü Afganistan, 12’si Irak ve 2’si Filistin uyruklu toplam 35 kaçak göçmen sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alındı.

Kaçak göçmenler daha sonra il göçmen bürosuna teslim edildi.

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