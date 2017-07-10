Botları batan Suriyeli kaçakları sahil güvenlik kurtardı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 28 kaçağı taşıyan bot, 300 metre açıldıktan sonra battı.

İMDATLARINA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ YETİŞTİ

Ayvacık'ın Dut Burnu Mevkii'nde insan kaçakçılarının temin ettiği lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek için denize açılan, tamamı Suriyeli kaçakları taşıyan botun motoru bozuldu. Kısa bir süre sonra su alan bot, battı. Öncesinde botta bulunan 8'i kadın ve 8'i çocuk toplam 28 kaçak, Alo 158'i arayarak yardım istedi. Suda zor anlar yaşayan kaçakları, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG 6 Nolu Bot kurtardı. Bota alınan kaçaklar, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.

Islanan Suriyelilere kıyafet ile yiyecek ve içecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.