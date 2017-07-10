taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.945
USD
3,6027
EURO
4,1093
ALTIN
139,94
PETR
46,6300

Botları batan Suriyeli kaçakları sahil güvenlik kurtardı

Suriyeli kaçaklar Midilli Adası'na geçmeye çalışırken botları battı.

10.07.2017 - 12:29
  1. Haberler
  2. İç Haber

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 28 kaçağı taşıyan bot, 300 metre açıldıktan sonra battı.

Botları batan Suriyeli kaçakları sahil güvenlik kurtardı

İMDATLARINA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ YETİŞTİ

Ayvacık'ın Dut Burnu Mevkii'nde insan kaçakçılarının temin ettiği lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek için denize açılan, tamamı Suriyeli kaçakları taşıyan botun motoru bozuldu. Kısa bir süre sonra su alan bot, battı. Öncesinde botta bulunan 8'i kadın ve 8'i çocuk toplam 28 kaçak, Alo 158'i arayarak yardım istedi. Suda zor anlar yaşayan kaçakları, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG 6 Nolu Bot kurtardı. Bota alınan kaçaklar, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.

Botları batan Suriyeli kaçakları sahil güvenlik kurtardı

Islanan Suriyelilere kıyafet ile yiyecek ve içecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

İlginizi Çekebilir
15 Temmuz'da rehin alınan işletmeci o geceyi anlattı
Çengelköy'deki bir çay bahçesinin işletmecisi, 15 Temmuz gecesi darbeci askerler tarafından rehin alındığı anları anlatırken gözleri doldu.
Falezlerde intiharı engellemek için özel tim kuruldu
Antalya’da 14 metreden 25 metre derinliğe kadar inen falezlerde intihar ve boğulma olaylarını önlemek için ekipler çalışmalara başladı.
15 Temmuz kahramanı: O gece bizde korku yoktu
15 Temmuz'da Çankaya Köşkü önündeki 5 tanka karşı elinde Türk bayrağıyla tek başına direnen Yaşar Yaldız, o geceye dair konuştu.
Antalya'da hırsızlık yapan 3 Bulgar kadın tutuklandı
Antalya'daki bir alışveriş merkezinde, Iraklı turist A.T.H.'nin çantasını çalan 3 Bulgar kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Binali Yıldırım 3. Havalimanı'nın avantajını anlattı

Binali Yıldırım 3. Havalimanı'nın avantajını anlattı

79
Koray Çalışkan gözaltına alındı

Koray Çalışkan gözaltına alındı

265
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren oldu

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren oldu

0
Cumhurbaşkanı'ndan Sakarya'daki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı'ndan Sakarya'daki olaya sert tepki

145
Rafet El Roman: Cinsellik yoksa ilişkide durmam

Rafet El Roman: Cinsellik yoksa ilişkide durmam

152
Venezuela'da gösteriler devam ediyor

Venezuela'da gösteriler devam ediyor

34
FETÖ'cü danışman, Berberoğlu ile 250 görüşme yapmış

FETÖ'cü danışman, Berberoğlu ile 250 görüşme yapmış

111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM