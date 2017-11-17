Botları su alan 60 kaçağı sahil güvenlik kurtardı

Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yürüten 'TCSG 30 Sahil Güvenlik Botu', bugün saat 06.30'da, Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik bot belirledi. Su almaya başladığı görülen ve batma tehlikesi geçiren botta bulunan kaçaklar, kurtarılıp, sahil güvenlik botuna alındı.

60 SURİYELİ GÖÇMEN KURTARILDI

Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 60 kaçağın Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Kaçaklar, Çeşme İskelesi'ne getirildi. Ayakkabı ve çoraplarını çıkaran kaçaklar, kurulanmaya çalıştı.

Sahil güvenlik ekipleri üşümemeleri için kaçaklara battaniye, Uluslararası Göç Örgütü temsilcisi karınlarını doyurmaları için yiyecek ve içecek dağıttı. Kaçaklar, işlemlerinin tamamlanması ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecek.