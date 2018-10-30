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Botoks yaptırdı diye kocasını dövdü

İstanbul'da kocasının kendisinden habersiz 'botoks' yaptırdığını gören hemşire Emine A. eşini darbetti.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 09:57..
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Zeytinburnu'nda özel bir hastanede amir olarak çalışan Hasan A., aynı hastanede hemşire olarak görev yapan Emine A. (33) ile evliydi. Kocasının kendisinden habersiz, botoks yaptırdığını gören Emine A., tepki gösterdi.

"40 YAŞINDAN SONRA"

Tartışma sırasında genç kadın kocasını darbetti ve "40 yaşından sonra azdın" şeklinde hakaret içerikli sözler sarf etti. Hastaneden darp raporu alan Hasan A., eşinden şikâyetçi oldu.

TARTIŞMAYI DOĞRULADI

Kadının olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Emine A., yaşanan tartışmayı doğruladı. Sabah'ın haberine göre İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonunda genç kadın hakkında, "Eşe karşı yaralama ve hakaret" suçlarından dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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