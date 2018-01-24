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Botokslu develer yarışmadan diskalifiye edildi

Suudi Arabistan'da düzenlenen 57 milyon dolar ödüllü Kral Abdülaziz Deve Festivali'nde, katı kuralları ihlal eden develer, yarışmadan diskalifiye oldu.

DHA | 24.01.2018 - 12:22..
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Kral Abdülaziz Deve Festivali'nde, 12 deve sahiplerinin üzerlerinde botoks kullandığının ortaya çıkmasıyla, yarışmadan diskalifiye edildi.

Botokslu develer yarışmadan diskalifiye edildi

57 MİLYON DOLAR ÖDÜL VERİLİYOR

Festival etkinlikleri kapsamında düzenlenen güzellik yarışması ödülünün "57 milyon dolar" olması, deve sahiplerinin kazanma çabalarını artırarak, çeşitli yöntemlere başvurmalarının anlaşılması üzerine geçen yıl katılımcılar için yeni bir kural kitabı yayınlanmıştı.

Botokslu develer, kural kitabında yer alan, "Dudak bölgelerinde ilaç bulunan, vücudunun herhangi bir bölgesi tıraş edilen veya doğal görünümlerinde herhangi bir değişiklik bulunan develer yarışmada yer alamaz." maddesine dayanılarak yarışmadan atıldı.

FESTİVALE 300 BİN KİŞİ KATILDI

Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'nin toplumsal reformlara ağırlık vermesiyle her yıl düzenlenen Kral Abdülaziz Deve Festivali'nin önemi ülke genelinde artarken, festival geleneksel kültür özelliklerini temsil etmesi nedeniyle Suudi Arabistanlılar tarafından oldukça ilgi görüyor.

Deve Kulübü Kurul Üyesi Fahd al-Semmari, bu seneki festivalde katılım sayısının geçen yıla göre üçte bir arttığını ve festivale şimdiye kadar yaklaşık 300 bin kişinin katıldığını açıkladı.

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