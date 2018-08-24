Botu alabora olan 5 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Sahilden bota binen 5 arkadaş, denize açıldı. 5 kişinin bulunduğu bot bir süre sonra dalga nedeniyle alabora oldu. Suya düşen Gökhan Demir, Resul Savaş, Ekrem Savaş, Mertcan Savaş ve Gürkan Turan geri dönmeyince akrabaları Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi.

SAHİL GÜVENLİK SON ANDA YETİŞTİ

Zonguldak merkezden açılan Sahil Güvenlik botu, kısa sürede ulaştıkları Türkali Köyü açıklarındaki 5 kişiyi kurtardı.

5 arkadaş, Zonguldak Limanı'nda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık kontrolleri yapılan Gökhan Demir, Resul Savaş, Ekrem Savaş, Mertcan Savaş ve Gürkan Turan tedavileri için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



