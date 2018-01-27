Boyadığı evin parasını alamayınca intihara kalkıştı

Evsahibi H.U.'dan alacağı olan 900 TL'nin tahsil edilmemesi üzerine, boyadığı evin balkonuna çıkıp intihar girişiminde bulunan A.Ş., yapılan anlaşma sonrası eylemini sonlandırdı.

EV SAHİBİ PARAYI VERDİ OLAY KAZASIZ SONA ERDİ

Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi 3840 Sokak Kepez Elektik Sitesi 1’inci Blok 5’inci kattaki dairede, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Boyacılık ve tadilat işi yapan A.Ş., H.U. ile dairenin tamamının boyanması karşılığında 600 TL’ye anlaştı. Boyama işinin tamamlanmasının ardından daire sahibi H.U. anlaştıkları üzere A.Ş.’ye 600 TL verdi.

İFADE İÇİN KARAKOLA GÖTÜRLDÜ

Dairenin tamamının yanı sıra kapı ve pencereleri de boyadığını belirten A.Ş., telefonda H.U.’dan 900 TL daha talep etti. İstediği parayı alamayan A.Ş., daire sahibiyle görüşmek üzere eve geldi. İkili bir süre konuştuktan sonra A.Ş., dairenin balkonuna çıkarak intihar edeceğini söyledi.

Olayı gören site sakinlerinin haber vermesi üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, branda açarak güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de hazırda bekledi. Polis ekipleri daireye çıkarak bir süre A.Ş. ile görüşüp ikna etmeye çalıştı. Zaman zaman balkonun demir korkulukları üzerine çıkan A.Ş., eline aldığı bir taş parçasıyla aşağıdaki meraklı kalabalığı tehdit ederek gitmelerini istedi.