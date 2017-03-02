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Boydak Holding'de toplu sözleşme sevinci

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Ağaç-İş Sendikası ile TMSF'ye devredilen Boydak Holding arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

02.03.2017 - 10:17
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası TMSF'ye devredilen en büyük holding olan Boydak Holding ile mobilya sektöründe örgütlü Öz Ağaç-İş Sendikası arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sona erdi.

YÜZDE 15 ZAM

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile ücretlerde tavanı yüzde 14, sosyal haklarla birlikte ortalama yüzde 15 zam oranında anlaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Tuncay Dolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda devlete emanet edilen Boydak Holding'i daha ileri taşımak için TMSF yetkililerinden oluşan Boydak Holding Yönetim Kurulu ile işçiler adına kazanımlarla dolu bir toplu iş sözleşmesi yaptıklarını belirtti.

BOYDAK HOLDİNG İŞÇİSİ RAHAT OLSUN

"Boydak Holding işçisi rahat olsun." ifadelerini kullanan Dolu, şunları kaydetti: "Ülkemize mal olmuş milli servet gözüyle baktığımız işletmelerimiz ve markalarımızı daha iyi günler bekliyor. Toplu iş sözleşmesi sürecinde, bizden işletmelerimizin yaşatılması için desteğini esirgemeyen başta sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakan Yardımcımız Nurettin Canikli, TMSF Başkanımız Şakir Ercan Gül, Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Şener, Hak-İş Genel Başkanımız sayın Mahmut Aslan'a teşekkür ediyoruz. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile Boydak çalışanları rahat bir nefes alırken, yapılan anlaşma TMSF'ye devredilen şirketler ile yapılan en büyük toplu iş sözleşmesi olarak da büyük önem taşıyor."

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