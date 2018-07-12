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Boydak Holding davası sonuçlandı

Kayseri'deki FETÖ davasında yargılanan eski Boydak Holding yöneticilerinin holding ve bağlı şirketlerindeki hisselerinin müsaderesine karar verildi.

AA | 12.07.2018 - 13:44..
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Boydak Holding davası sonuçlandı

Boydak Holding eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak'a 11 yıl 10 ay 15 gün; Memduh Boydak'a 18 yıl, Şükrü Boydak'a 10 yıl, tutuksuz yargılanan Mustafa Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ'a ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eski çalışanlardan Halit Bayhan ise beraat etti.

MÜSADERE KARARI NEDİR

Müsadere, işlenen bir suç ile ilgili belirli bazı eşya veya kazançların mülkiyetinin devlete aktarılmasıdır.

Boydak Holding davası sonuçlandı(En çok cezayı alan kişi 18 yılla Memduh Boydak oldu)

KAYYUM ATANMIŞTI

Boydak Holding'e, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kayyum ataması yapılmıştı. Holding ve bağlı şirketlerin denetimi TMSF'ye geçti. Boydak Holding'in eski yöneticileri de tutuklanmıştı.

1957 YILINDA KURULDU

Temeli 1957 yılında Kayseri'de atılan Boydak Holding bünyesinde 34 şirket bulunuyor. 8 ayrı sektörde faaliyet gösteren Boydak Holding çatısı altında, Türkiye’nin en önemli markaları arasında yer alan İstikbal, Bellona, Mondi, Hes, Boyteks, Form Sünger gibi firmalar bulunuyor.

Boydak Holding davası sonuçlandı

13 BİN KİŞİ BÜNYESİNDE ÇALIŞIYOR

Boydak Holding bünyesinde çalışan kişi sayısı 13 bin. İç pazarın yanı sıra 140'ı aşkın ülkeye ihracat da yapan Boydak Holding İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 7, ikinci en büyük sanayi kuruluşu listesinde ise 2 şirketi ile yer alıyor.

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