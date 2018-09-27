Böyle bir Shengen ülkesi var: Lihtenştayn

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Kılı kırk yara aldığın Schengen vizesi ile hangi ülkelere gidebileceğine baktın mı? Tamamına… Shengen demek bir nevi Avrupa'da krallığın demek. Özgür geçişin, serbest dolaşımın demek. Schengen Bölgesi'nde 26 ülke var ve bunların her biri seni bekleyen heyecan verici, güzel ve eşsiz bir dizi yer ve deneyime sahip. Günümüzün turizm problemi: Herkesin bir Shengen’i var; gezecek parası yok. O vizeyi son damlasına kadar kullan! Girmediğin ülke kalmasın: Lihtenştayn bile… ‘’Orası da neresi?’’ Haklısın, çok popüler olduğu söylenemez. Her ne kadar AB ülkesi olmasa da vizen bu küçük ülkede de harıl harıl çalışıyor.

DİNLENME TESİSİ GİBİ ÜLKE

Bir ülke düşünün, bir ucundan diğer bir ucuna deyim yerindeyse avuç kadar. 2 saatte gezip bitireceğin, görmeden geçmek istemeyeceğin ama uzun kalmak gibi bir hata yaparsan sıkıntıdan öleceğin bir ülke: Lihtenştayn.

Burası ayrı bir seyahat planı yapmak için fazla küçük. Ne yaparsın? İsviçre ya da, Avusturya’ya giderken mola vereceğin bir dinlenme tesisi gibi düşün: 2 saatini ayırıp gezer, yoluna devam edersin. Tabii o kadar basit değil. Kendi bayrağı, plakası, prensi olan bir tesis. Gayri safi milli hasılaya bakıldığında Avrupa'nın en zengin ülkesinden bahsediyorum bu arada. Lihtenştayn dünya üzerinde fabrika sayısının nüfusundan fazla olduğu ender ülkelerden birisi. Adamlar çalışıyor...

35 bin nüfusla bir köy kadar olsa da işsizlik yüzde 6. Altında Porsche'u olmayan bir vatandaş yok. Çünkü burası tıpkı İsviçre gibi bir düşük vergi cenneti.

ZATEN İSTESEN DE DİREKT UÇAMAZSIN

Liechtenstein’a ülkemizden direk uçuş bulunmadığından, en yakın havalimanlarının bulunduğu Zürih veya Avusturya Feldkirch’e uçup, bu şehirlerden karayolu ile veya demiryolu aracılığı ile Lihtenştayn’a geçmen gerekiyor.

BÜTÜN ÜLKEYİ YÜRÜYE YÜRÜYE GEZ

İlk olarak, başkent Vaduz’u gezersin. En büyük kenti Shaan olsa da, aralarında topu topu 15 dakika var zaten. Eline bir kahve alıp yürümeye başla. Bu kadar küçük bir ülkede işler nasıl yürüyor gözlem yapmak hoşuna gidecek.

Burada olduğum gün, tam anlamıyla 10'dan fazla Porsche gördüm ve 5 binden az insanı olan bir şehirde bu oldukça yüksek bir rakam. Fotoğraf çekmek için müsait bir sahne. Daha sonra, evde bulunan herkese dünyanın en küçük 6. ülkesini nasıl ziyaret ettiğini anlatabilir ve çılgın fotoğraflarını gösterebilirsin.

NELER YAPABİLİRSİN BİR BAKALIM

Lihtenştayn’da bir turist karışımı var. Çoğu kayak için geliyor. Ülke kayak merkezi kış sporlarıyla ünlü. Kış aylarında ziyaret etmek için yeterince şanslıysan, Alpler'den yokuş aşağı kayak, snowboard ve kros kayağı gibi bazı klasik kış etkinlikleri için Malbun-Steg'e gidebilirsin.

Şimdi sana küçük bir Lihtenştayn gezi rehberi yapacağım. Tek tek hangi kalesinde kim asılmış, nereyi hangi papaz yaptırmış anlatmayacağım. Anlatacak çok da bir şey yok kendin de göreceksin. Ülkenin en gözde eseri kuşkusuz Prensin kalesi(Liechtenstein şatosu) ama oraya da girişin yasak zaten. Neyseki yemek yediğin restoranlar bu şatonun gölgesinde kalıyor. Yani halk, kapıyı çalsanız Prens kapıyı açacakmışçasına yönetimle iç içe yaşıyor. Başkent Vaduz'da alışveriş yaparken Princely Ailesinin bir üyesiyle tanışman gayet muhtemel.





Vanini Kafe bu bölgede en beğendiğimiz mekanlardan biri oldu. Yemek yemedik tabi tasarruf şart. Kahvesi çok lezzetliydi tavsiye ederim. Dekorasyonda ilginç tablolar kullanılmış: Eminim dikkatini çekecek.

Liechtenstein Center, Gutenberg kalesi, Vaduz katedrali ve Schadler Seramik Müzesi’ni de ziyaret edebilirsin. Ulusal müze, hazine odası, sanat müzesi, parlamento evi, ve üzüm bağları gezilecek yerlerden bazıları…

(Gutenberg Kalesi)

Vaduz’daki at heykelleri oldukça ilgimi çekti. Bu eserlere 5 saniye bakınca Kim Kardashian’ı görüyorsun.

PRENSİN KALESİ

Şehir Alplerde çok güzel bir konumda, Liechtenstein şatosu tüm görkemiyle şehri izliyor. II. Prens Hans-Adam’ın resmi konutu olan kale, halka kapalı. Ancak 20 dakikalık bir yokuştan sonra muhteşem 700 yıllık taş yapıya yakından bakman mümkün. Bir bonus olarak, Vaduz ve ülkenin bütününde muhteşem bir manzaraya sahip olacaksın.

KÜÇÜK OLDUĞU KADAR PAHALI DA...

Genel olarak fiyatlar baya tuzlu, neyse ki temiz havasını alıp, yürüyüş yapmak ücretsiz. Küçücük ülkede 2 Türk restoranı var. Yine bulmuşuz kendimize bir nüfus. Buraya bir bütçe ayırmak zorunda değilsin. İsviçre seyahatin için duble bir rotan olsun.