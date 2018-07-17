Boz iç Antep fıstığı tescillenecek

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı yazılı açılamada, Gaziantep’in yöresel ürünlerini korumak, marka değerleri ve bilinirliklerine katkı sağlamak amacıyla sürdürdükleri coğrafi işaret tescil çalışmalarına bir yenisini daha eklediklerini belirterek, tatlı ve dondurma sektörünün vazgeçilmezi boz iç Antep fıstığı için TÜRKPATENT'e tescil başvurusunda bulunduklarını bildirdi.

BAKLAVANIN VAZGEÇİLMEZİ

Boz iç Antep fıstığının, hasattan yaklaşık bir ay önce tam olgunlaşmamış halde toplanıp, kabuğundan ayrıştırıldıktan sonra elde edilen özel bir ürün olduğuna işaret eden Mehmet Akıncı, tadının yanı sıra aromasının çok yoğun olmasından dolayı boz iç Antep fıstığının özellikle baklava, katmer ve dondurma imalatında tercih edildiğine dikkati çekti.