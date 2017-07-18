Bozayı ailesi oteller bölgesini mesken tuttu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayan anne bozayı ile 2 yavrusu, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki oteller bölgesini mesken tuttu.

ÇÖP KONTEYNERLERINDA YİYECEK ARIYORLAR

Dünyanın göç edebilen tek bozayılarının yaşadığı ve sarıçamlarla öne çıkan Sarıkamış ormanlarında barınan bozayılar, zaman zaman Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki otellerin önüne konulan çöp konteynerlerinde yiyecek arıyor.

Özellikle akşam karanlık çöktükten sonra ormanlık alandan kayak merkezine gelen bozayılar, çöp konteynerlerinde otellerden atılan yiyeceklerle beslendikten sonra tekrar ormana dönüyor.

Kayak merkezindeki bir otelin çalışanı Erol Kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aç kalan ayıların karınlarını doyurmak için her akşam otelin önündeki çöp konteynerine geldiğini söyledi.

HER AKŞAM YEMEK TOPLAMAYA GELİYORLAR

Otellerin ormanlık alanla iç içe olmasından dolayı ayıların yiyecek aramak için ilk olarak çöp konteynerlerine geldiğini belirten Kaynak, şunları kaydetti:

"Ayılar her akşam otelimizin önüne geliyor. Son 2 aydır 1 bozayı 2 yavrusuyla buraya gelip karnını doyuruyor. Daha önce tek geliyordu şimdi ise iki yavrusuyla geliyor. Bundan başka bir ayı daha var o da bu bölgede geziyor. Yani ayılar, kayak merkezi ve TOKİ konutlarında bulunan çöp kutularına hemen hemen her akşam uğrayıp karnını doyurduktan sonra bölgeden ayrılıyor."