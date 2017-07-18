taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.969
USD
3,5291
EURO
4,0655
ALTIN
140,20
PETR
48,3200

Bozayı ailesi oteller bölgesini mesken tuttu

Kars Sarıkamış'ta yiyecek arayan ayı, yavrularıyla Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki oteller bölgesine gelerek karnını doyuruyor.

18.07.2017 - 11:01
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayan anne bozayı ile 2 yavrusu, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki oteller bölgesini mesken tuttu.

Bozayı ailesi oteller bölgesini mesken tuttu

ÇÖP KONTEYNERLERINDA YİYECEK ARIYORLAR

Dünyanın göç edebilen tek bozayılarının yaşadığı ve sarıçamlarla öne çıkan Sarıkamış ormanlarında barınan bozayılar, zaman zaman Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki otellerin önüne konulan çöp konteynerlerinde yiyecek arıyor.

Özellikle akşam karanlık çöktükten sonra ormanlık alandan kayak merkezine gelen bozayılar, çöp konteynerlerinde otellerden atılan yiyeceklerle beslendikten sonra tekrar ormana dönüyor.

Bozayı ailesi oteller bölgesini mesken tuttu

Kayak merkezindeki bir otelin çalışanı Erol Kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aç kalan ayıların karınlarını doyurmak için her akşam otelin önündeki çöp konteynerine geldiğini söyledi.

HER AKŞAM YEMEK TOPLAMAYA GELİYORLAR

Otellerin ormanlık alanla iç içe olmasından dolayı ayıların yiyecek aramak için ilk olarak çöp konteynerlerine geldiğini belirten Kaynak, şunları kaydetti:

"Ayılar her akşam otelimizin önüne geliyor. Son 2 aydır 1 bozayı 2 yavrusuyla buraya gelip karnını doyuruyor. Daha önce tek geliyordu şimdi ise iki yavrusuyla geliyor. Bundan başka bir ayı daha var o da bu bölgede geziyor. Yani ayılar, kayak merkezi ve TOKİ konutlarında bulunan çöp kutularına hemen hemen her akşam uğrayıp karnını doyurduktan sonra bölgeden ayrılıyor."Bozayı ailesi oteller bölgesini mesken tuttu

İlginizi Çekebilir
Gayrettepe Metro Şelaleleri...
Gayrettepe Metrosu da yağışlardan nasibini aldı.
Yeşil listedeki terörist öldürüldü
Bitlis'te öldürülen Kia Koçer kod adlı terörist Ali Ulaş'ın, İçişleri Bakanlığının yeşil listesinde aranan terörist olduğu tespit edildi.
Zeytinburnu metro istasyonu vapur iskelesine döndü
Sağanak yağış ulaşımı etkilemeye devam ediyor.
Basın Ekspres yolu yine sulara teslim
Her yağmur da olduğu gibi bu yağmurda da su baskınları yaşanan Basın Eksress Yolu'nda ulaşımda aksama yaşanıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'dan Kadir Mısıroğlu'na salvolar

Ahmet Hakan'dan Kadir Mısıroğlu'na salvolar

438
Erdoğan ve Yıldırım Şehitler Abidesi'nin ziyaret etti

Erdoğan ve Yıldırım Şehitler Abidesi'nin ziyaret etti

96
Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

71
Üsküdar'da esnaf işe yüzerek gitti

Üsküdar'da esnaf işe yüzerek gitti

86
Ebru Şallı genç iş adamıyla aşk yaşıyor

Ebru Şallı genç iş adamıyla aşk yaşıyor

54
CHP'li Mezitli Belediyesi bedava Atatürk büstü dağıtıyor

CHP'li Mezitli Belediyesi bedava Atatürk büstü dağıtıyor

300
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM