Bozdağ: Avrupa'daki Türklere baskı kuruyorlar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Sungurlu İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Türkiye'nin 16 Nisan'da Cumhuriyet döneminin en büyük reformunu oylamak üzere sandığa gideceğini belirten Bozdağ, bu oylamayla sıradan değil, çok büyük bir değişim yapıldığını ifade etti.

AVRUPA'DA YAŞAYAN TÜRKLERİN ÜZERİNDE BASKI KURUYORLAR

"Türkiye'nin üzerine baskı kuruluyorlar. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının üzerine baskı kuruyorlar ki sandığa gitmesinler. Korkutarak, sindirerek sandığa gitmesini engellemek istiyorlar." diyen Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

SANIRSINIZ Kİ ALMANYA'NIN HÜKÜMET SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLİYOR

"Sanırsınız ki referandum Türkiye'de değil de Almanya'da oluyor. Türkiye'nin hükümet sistemi değil de Almanya'nın hükümet sistemi değiştiriliyor. Avrupa Konseyi'ndeki herhangi bir ülkenin hükümet sistemi değiştiriliyor. Herkes gözünü dikmiş Türkiye'ye. Kulaklarını kabartmış Türkiye'ye. Türkiye'de sistemi halk değiştirecek mi değiştirmeyecek mi? Çok müthiş bir baskı var.

SİZE NE TÜRKİYE'DEKİ DEĞİŞİKLİKTEN

Sandığa giden olursa da 'evet' değil, 'hayır' versin istiyorlar. Bu işin ne kadar doğru olduğunu görmemiz için bu bile yeter. Bütün Avrupa, Türkiye'nin iyiliğini istiyor. Terör örgütlerine her gün ev sahipliği yapıyorlar. PKK'lılar orada, DHKP-C'liler orada, darbeciler orada, FETÖ'cüler orada, kim Türkiye'ye düşmanlık ediyorsa, hepsi himaye ediliyor ama öte yandan bakıyorsunuz Türkiye'nin iyiliğini düşünüyor bu beyefendiler. Size ne Türkiye'deki sistem değişikliğinden, sizi ne ilgilendiriyor."