Bekir Bozdağ: Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Saldırıdan önce ABD Genelkurmay Başkanı ile Türkiye Genelkurmay Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump'ın talimatlarıyla görüştü.

Türkiye, saldırı öncesi bilgilendirildi. Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı. Suriye konusunda Türkiye'nin tutumu nettir.

Suriye'de Türkiye, Esed rejimine, kimyasal veya konvansiyonel silah kullanımına, iç çatışmalara, insanların öldürülmesine, insanların yerinden yurdundan edilmesine, DEAŞ, PKK, KCK, PYD/YPG dahil bütün terör örgütlerine karşıdır.

Çözüm için bilek güreşlerine son vermek ve hesapsız bir siyasi çözüm şarttır, aksi yine kandır.

Suriye rejiminin kimyasal saldırıları sonrası Suriye'ye atılan füzelerin, Suriye'deki sorunların çözümüne katkısı olmadığı gibi sonuncusunun da katkısı olmayacağı açıktır."