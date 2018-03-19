Bozdağ: Terör devleti oluşturma projesi yok edilmiştir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü ele geçirdiği Afrin kent merkezinde sürdürülen çalışmalarla ilgili açıklamaarda bulundu.

Bozdağ, "Afrin'de şu anda kontrol sağlandı ama Afrin'de Türkiye'nin işi bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var.

Bildiğiniz gibi bugün meydana gelen bir patlamada orada siviller ve ÖSO mensupları hayatını kaybetti. Teröristlerin kaçmadan önce bölgede pek çok tuzaklamalar, mayınlamalar yaptığını biliyoruz. Öncellikle o bölgedeki bütün alanların bu tuzaklardan temizlenmesi, patlayıcı ve benzeri risk oluşturacak şeylerden temizlenmesi gerekiyor.

"SİVİL HALKIN BULUNDUĞU ALANLARA HİÇBİR ZARAR VERİLMEMİŞTİR"

Bu harekat sırasında mabetlere, okullara, hastanelere, sivil halkın yoğun yaşadığı yerlere, sivil halkın meskun bulunduğu alanlara hiçbir zarar verilmemiştir.

"EN ÖNEMLİ HEDEF, TERÖR DEVLETİ OLUŞTURULMASI PROJESİNİ ÇÖKERTMEKTİR"

Bizim Afrin bölgesine yaptığımız Zeytin Dalı Harekatı; sadece bölgeyi PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ teröristlerinden temizleme hedefiyle sınırlı değildir. Bu sadece hedeflerden biri. En önemli hedef; bölgede bir terör koridoru ve terör devleti oluşturulması projesini çökertmektir. Zeytin Dalı Harekatı dün ulaştığı son başarılı hedeflerle beraber terör koridoru ve terör devleti oluşturma projesini de yok etmiştir, çökertmiştir."