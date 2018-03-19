Bozdağ: Terörle mücadele etmek isteyen TSK'yı örnek alsın

Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'ndan övgüyle sözederek ABD'ye göndermeden bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bir yerleşim yerini teröristlerden temizlemek isteyen ordular Türk ordusunu, ülkeler ise Türkiye'yi örnek almalıdır." ifadelerini kullandı.





SİVİLLERE ZARAR VERMEDEN DE OPERASYON YAPILABİLİR

Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasına ilişkin, "Sivillere zarar vermeden, bir sivilin burnu kanamadan, mabetler, okullar, hastaneler ve yerleşim yerleri yakılıp yıkılmadan terör örgütleriyle mücadele etmek ve bir yerleşim yerini teröristlerden temizlemek isteyen ordular Türk ordusunu, ülkeler ise Türkiye'yi örnek almalıdır."

Türkiye, sivillere ve yerleşim yerlerine zarar vermeden terör örgütleriyle ve teröristlerle mücadelede dünya ülkelerine örnek bir ülkedir. Sahte haberlerle Türkiye'yi vurmak isteyenler, umarım ortaya çıkan gerçeklerin kendilerini tekzibi karşısında utanmışlardır." ifadelerini kullandı.