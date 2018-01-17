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Bozdağ'dan Afrin'e operasyon mesajı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklamarda bulunan Bekir Bozdağ, "ABD'yi YPG'nin PKK'nın kolu olduğu yönünde uyardık" dedi.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 22:47..
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PYD'ye silah yardımı yapılmaması için defalarca uyarıda bulunduklarını belirten Bozdağ, "Türkiye bu noktada artık sabrının son noktasına gelmiştir. Kimse daha fazla sabır göstermesini beklememelidir. Türkiye ne istediğini çok net söyledi. ABD'ye PKK terör örgütüdür. YPG bunun Suriye koludur. Türkiye'de bu koalisyonun bir parçası DEAŞ ile mücadeleyi biz yapalım dedik. Bir terör örgütüne karşı başka bir terör ile mücadele etmeyi seçti. Terör örgütüne silah vermeyin dedik. O silahların içerisinde hava un surlarına karşı kullanılacak silahlar da var. Binlerce TIR silah var. Onların seri numaralarını alıyoruz diyorlar. Biz araziden hangi silahların verildiğini, bunların ne kadar olduğunu çok net biliyoruz." şeklinde konuştu.

Bozdağ'dan Afrin'e operasyon mesajı

AFRİN'E OPERASYON MESAJI

Bekir Bozdağ sözlerine şöyle devam etti;

Suriye sınırından Türkiye'ye yönelmiş her türlü tehdidi engellemek, ülkemizin güvenliğini koruma bakımından Türkiye-Afrin ve diğer yerlerde Türkiye'nin söyledikleri yerine gelmediği taktirde kendi hukukumuzu korumak için adımlarımızı atacağız. Bu ne zaman olacak. Ansızın.

Bozdağ'dan Afrin'e operasyon mesajı

"DEAŞ BAHANE EDİLİYOR"

DEAŞ'ın gerekçe gösterildiğini ve artık buna ihtiyaç duyulmadığını hatırlatan Bozdağ, "DEAŞ terör örgütü ile en etkili mücadele eden tek ülke vardır o da Türkiye'dir. Teröre en büyük zaviyatı Türkiye vermiştir, attığımız adımlar çok nettir. ABD'nin yaptığı Rakka operasyonu daha dün gibi aklımızda tazedir. Rakka'da gördüğünüz bir koridor açtı, teröristler araçlara dolup oradan ayrıldılar. Bu ne biçim bir mücadele. O teröristler oradan ayrılıp başka bir noktaya gidiyor. Burada samimi bir mücadele olmadığını net bir şekilde görüyoruz. DEAŞ bahane edilerek bölgede siyasi çalışmalar yapılıyor. Her şey ortada her şey açık. DEAŞ diye bir örgüt neredeyse kalmadı. DEAŞ'ı bitirmek için ABD mücadele ediyorsa bu silahları nereye veriyor.  DEAŞ sadece kılıç ve bahanedir. Gerekçe DEAŞ ise, artık ona ihtiyaç kalmamıştır." dedi.

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