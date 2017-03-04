Bozdağ'dan Almanya'yla toplantı krizi hakkında açıklama

Yozgat'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları söyledi:

"MERKEL'E SORUYORUM: UYGUN MUDUR?"

"Belediyenin toplantıdan haberi vardı. Belediyeye aldırılan bir karar olarak görüyorum. Alman hükümeti, belediyenin bu tavrını kınamadı. Ben buradan Merkel'e soruyorum: Almanya'daki insan hakları uygulamasına uygun mudur değil midir?

"ALMANYA'YA ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

Ben buradan Almanya'ya çağrıda bulunuyorum. Eğer Türkiye'de toplantı yapmak isteyen bir siyasi varsa gelsin toplantısını yapsın. Onlarda da seçim yapacaklar, burada da oy kullanacak Alman vatandaşları var. Bizim kapılarımız Almanya'ya sonuna kadar açık. Aynı şeyi onlar söyleyebilir mi, söyleyemez.

"FAŞİST BİR UYGULAMA"



Bize yapılan tam anlamı ile faşist bir uygulamadır. Almanya'nın geçmişteki hastalıkları depreşmiştir. Aşırıcılığa karşı hepimiz karşı olmak zorundayız"