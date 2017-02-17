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Bozdağ'dan Şanlıurfa'daki terör saldırısına ilişkin açıklama

Bozdağ, hiçbir terör saldırısının, Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratamayacağını, terörle, kararlı mücadelenin süreceğini bildirdi

17.02.2017 - 22:12
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Bozdağ'dan Şanlıurfa'daki terör saldırısına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Şanlıurfa Viranşehir'de hakim, savcı ve zabıt katiplerine dönük terör saldırısını, bu saldırıyı yapanları, yaptıranları şiddetle lanetlediğini belirtti.

"BU TERÖR SALDIRISI HUKUKA, ADALETE, MİLLETİMİZE, DEVLETİMİZE, BİRLİĞİMİZE YAPILMIŞTIR"

Yaralılara acil şifalar, yargı camiasına geçmiş olsun dileğinde bulunan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bu terör saldırısı, sadece yargı görevi yapanlara değil aynı zamanda hukuka, adalete, milletimize, devletimize ve birliğimize yapılmıştır. Hiçbir terör örgütü, terör saldırısı Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratamayacaktır. Terörle kararlı, etkin mücadelemiz sürecektir. Hakim ve savcılar ile onlara yardımcı adli görevliler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adaleti ayakta tutmaya devam edecektir."

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