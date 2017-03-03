Bozdağ’ın konuşmasının iptal edildiği binada bomba ihbarı

Almanya’nın Gaggenau kenti belediye binası, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın kentte yapacağı konuşma izninin iptal edilmesinin bir gün ardından bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

"EMİN DEĞİLİZ"

Alman n-tv televizyonuna konuşan belediye başkanı Michael Pfeiffer, bomba ihbarı ile Bozdağ’ın konuşma izninin iptali arasında bağlantı olup olmadığı sorusuna, “Şu anda bunu değerlendiriyoruz ancak emin değiliz. Doğrudan bir bağlantı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

"BU TEHDİDİ NE KADAR CİDDİYE ALMALIYIZ BİLMİYORUZ"

AFP’ye konuşan belediye yetkilisi ise, yerel saatle 07.30’da telefon açan bir kişinin bomba ihbarında bulunduğunu belirterek, “Arayan kişi gerekçe olarak Türk bakanın etkinliğinin iptal edilmesi olduğunu söyledi” dedi. Polis belediye binasında şu anda arama yapıyor. Pfeiffer, “Bu tehdidi ne kadar ciddiye almalıyız bilmiyoruz” dedi.