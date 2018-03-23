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Bozkır: Afrin başarısı kartları yeniden dağıttıracak

Washington'da temaslarda bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "Afrin operasyonunda gösterilen net başarı, bölgedeki kartların yeniden dağıtılmasına neden olacaktır" dedi.

AA | 23.03.2018 - 07:30..
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, heyetin ABD Kongresindeki görüşmeleri ve Türk-Amerikan ilişkileri ele alındı. Bozkır, "Hem harekatın amaçları hem de DEAŞ'la mücadele bağlamında anlattıklarımız, muhataplarımızda ciddi tesir meydana getirdi." dedi.

Bozkır: Afrin başarısı kartları yeniden dağıttıracak

"ABD GÖRÜNTÜSÜNÜ DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALACAK"

ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destekle ilgili Türkiye'nin şikayetlerini net ifadelerle kongre üyelerine ilettiklerini bildiren Bozkır, "ABD'nin YPG tercihi tamamen yanlış bir tercihtir. ABD, (Afrin operasyonunun başarısının ardından) PYD'nin yanında 'DEAŞ'a karşı mücadelede veriyorum' görüntüsünü değiştirmek zorunda kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Bozkır: Afrin başarısı kartları yeniden dağıttıracak

"OPERASYON KARTLARIN YENİDEN DAĞITILMASINA NEDEN OLDU"

Zeytin Dalı Harekatı'nın bu denli hızlı ve başarılı gerçekleştirilmesinin birçok kesimde olduğu gibi ABD Kongresi üyelerinde de şaşkınlığa neden olduğunu gördüklerini belirten Bozkır, "Türkiye'nin Afrin operasyonunda gösterdiği net başarı, bölgedeki kartların yeniden dağıtılmasına neden olacaktır." yorumunu yaptı.

Bozkır, görüşmelerinde ayrıca Türkiye'nin Rusya'dan almak istediği S-400 füzeleri, Patriot füzeleriyle ilgili güncel gelişmeler, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler gibi birçok bölgesel konunun da ele alındığına değindi.

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