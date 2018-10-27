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Bozuk halk otobüsünde yaşam

Kayseri’de, 4 sene önce maddi imkansızlıklar yüzünden eşinden boşandıktan sonra psikolojik bunalıma giren KOAH hastası Rahmi Yıldız, bozulan halk otobüsünde yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

İHA | 27.10.2018 - 15:47..
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Kayseri'de, maddi imkansızlar sebebiyle önce eşinden boşandıktan sonra, psikolojik bunalıma giren KOAH hastası Rahmi Yıldız, bozulan halk otobüsünde yaşam mücadelesi veriyor.

GECELERİ OTOBÜSTE YATIYOR

Kayseri'de bulunan 48 yaşındaki Rahmi Yıldız, gün içinde halk otobüsü şoförlerinin ayakkabılarını boyayarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Yıldız'ı şoförler, bozulan bir halk otobüsünün içine yerleştirdi. Geceleri otobüs içinde yatan Yıldız, gündüzleri ise ekmeğinin peşine düşüyor.

Bozuk halk otobüsünde yaşam

Kayseri’de bozuk halk otobüsünde yaşam mücadelesi ViDEO

''YİYECEK BULAMIYORUM''

Çok zor durumda olduğunu kaybeden Rahmi Yıldız, kış ayının yaklaştığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Halk otobüsünün içinin geceleri soğuk olduğunu belirten Yıldız, ''Burada yaşamak çok zor. Allah kimsenin başına vermesin. Eşimden ayrılalı 4 sene oldu. Ayrıldıktan sonra psikolojik tedavi gördüm. Zihnim ve aklım iyice karıştı. Psikolojik bir boşluğu içinr düştüm. KOAH hastalığından dolayı çalışma imkanım da olmuyor. Çok zor durumdayım. Sabah kalkınca bir yemek bulamıyorum''.

Bozuk halk otobüsünde yaşam

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYOR

Yıldız devamında,''Milletimizden ve yetkililerden Allah rızası için yardım istiyorum. Sıcak bir evim ve gidebileceğim işim olursa çok mutlu olacağım. Otobüsçüler bana yardım etti ve iyi kötü kafamı sokabileceğim bir yer buldum. En azından kış gelmeden bir yuva sahibi olmak istiyorum. Çocuklarım annesinin yanındalar. 4 senedir görüşme imkanım olmadı. Bayramdan bayrama arıyorlar. Başka bir bağlantımız yok. Çocuklarıma da bu durumda kalmasın diye dua ediyorum'' şeklinde konuştu.

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