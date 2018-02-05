Bozuk paralarla yapılan Trump portresi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın seçildiği günden beri ülkesinin ne kadar zenginleştiğini dilinden düşürmemesi ve her fırsatta kendi zenginliğinden bahsetmesine ironik bir eserle yanıt verildi.

ZENGİNSİN AMA KALİTELİ DEĞİLSİN

Daria Marchenko ve Daniel Green adlı Ukraynalı aktivist sanatçılar, bozuk paralarla Donald Trump'ın portresini hazırladı. Aktivistler, Paranın Yüzü adını verdikleri eserle Trump'a "Zenginsin ama kaliteli değilsin" mesajı verdi.

Öte yandan Marchenko ve Green daha önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmetmişti. Boş mermi kovanları kullanılan eserde Putin portresine ise Savaşın Yüzü adını verdiler.