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Bozuk paralarla yapılan Trump portresi

Ukraynalı 2 aktivist sanatçı, ABD Başkanı Donald Trump'ın portresini bozuk paralarla yaptı.

Haber Merkezi | 05.02.2018 - 07:59..
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın seçildiği günden beri ülkesinin ne kadar zenginleştiğini dilinden düşürmemesi ve her fırsatta kendi zenginliğinden bahsetmesine ironik bir eserle yanıt verildi.

Bozuk paralarla yapılan Trump portresi

ZENGİNSİN AMA KALİTELİ DEĞİLSİN

Daria Marchenko ve Daniel Green adlı Ukraynalı aktivist sanatçılar, bozuk paralarla Donald Trump'ın portresini hazırladı. Aktivistler, Paranın Yüzü adını verdikleri eserle Trump'a "Zenginsin ama kaliteli değilsin" mesajı verdi.

Bozuk paralarla yapılan Trump portresi

Öte yandan Marchenko ve Green daha önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmetmişti. Boş mermi kovanları kullanılan eserde Putin portresine ise Savaşın Yüzü adını verdiler.

Bozuk paralarla yapılan Trump portresi

Bozuk paralarla yapılan Trump portresi

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