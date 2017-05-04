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Brad Pitt, Jolie ayrılığı için ilk defa konuştu

Ünlü ABD'li oyuncu Pitt, Angelina Jolie ayrılığı sonrası ilk röportajını bir dergiye verdi.

04.05.2017 - 09:45
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Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra kendini içkiye ve uyuşturucuya verdiğini söyleyen Brad Pitt, boş eve gitmek acı verdiği için bir buçuk ay boyunca arkadaşının evinde kaldığını söyledi.

Brad Pitt, Jolie ayrılığı için ilk defa konuştu

"KENDİMİ İÇMEYE VERDİM"

Brad Pitt, Angelina Jolie ile ayrılığı hakkında ilk kez konuşarak, “Kendimi içmeye verdim” itirafında bulundu. Bir arkadaşının evinde içtiğini ve altı hafta boyunca orada kaldığını, çünkü eve dönmenin acı verdiğini anlattı.

Brad Pitt, Jolie ayrılığı için ilk defa konuştu

"AYRILIK SÜRECİNDE ÖLECEK GİBİ HİSSETTİM"

Ayrılıkla ilgili kendini suçladığı itirafında da bulunan oyuncu, "Birini seviyorsan serbest bırak. Bunun ne demek olduğunu hissederek de biliyorum artık. Bu, birini sahiplenmeden sevmek" ifadesini kullandı.

"Ayrılık sürecinde kederinizden ölecek gibi hissettiniz mi" sorusuna da Pitt, "Evet" yanıtını verdi.

Brad Pitt, Jolie ayrılığı için ilk defa konuştu

2014 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

Üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunan Pitt ile Jolie 2014 yılında Fransa'da evlenmişti.

Çocuklarının velayeti konusunda anlaşmazlığa düşen çiftin davası halen sürüyor. Çift, anlaşarak mahkemeden gizlilik kararı aldırmıştı.

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