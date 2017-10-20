Brad Pitt'in yeni aşka yelken açtığı iddia edildi

“In Touch” isimli magazin dergisi Hollywood yıldızı Brad Pitt'in kendisinden 32 yaş küçük Ella Purnell'i Bayan Peregrine’nin Tuhaf Çocukları isimli filmde görüp ondan çok etkilendiğini bildirdi.

Dergiye konuşan bir kaynak “Brad ve Ella romantik bir ilişkiye başlamak üzereler” ifadesini kullandı.

MALEFİZ KARAKTERİNİ CANLANDIRMIŞTI

Oscar ödüllü aktris Angelina Jolie’den kısa süre önce ayrılan Brad Pitt’in adının bir süredir anıldığı 21 yaşındaki oyuncu Ella Purnell, 2014 yılında vizyona giren “Malefiz” isimli filmde Jolie’nin oynadığı karakterin gençliğini canlandırmıştı.

ANGELINA JOLIE ONAYLAMAYACAK

In Touch'a konuşan Angelina Jolie’ye yakın başka bir kaynak ise, ünlü aktrisin bu durumu onaylamayacağını “Angelina, eski eşinin onun ergenlik halini canlandıran birisiyle olması fikrinden tamamen nefret edecektir” şeklinde dile getirdi.