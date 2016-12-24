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Brad Pİtt'ten Angelina Jolie'ye ayarsız suçlaması

Brad Pitt, boşanma davasının açıldığı günden bu yana ilk kez Angelina Jolie’ye karşı atakta bulundu.

Ajanslar | 24.12.2016 - 01:47
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Brad Pİtt'ten Angelina Jolie'ye ayarsız suçlaması

Boşanma davasıyla birlikte Angelina Jolie ve Brad Pitt arasındaki velayet savaşı sürüyor.

NBC News’in haberine göre, 53 yaşındaki Pitt’in avukat ekibi, önceki gün Los Angeles Yüksek Mahkemesi’nde, çocukların terapistleri ve diğer mental sağlık uzmanları hakkındaki bilgilerin gizliliğinin ihlal edildiğini iddia ederek, altı çocuğun da kayıtlarının gizlenmesini talep etti.

HASSAS BİLGİLER KAMUYA AÇIK KAYITLARA GİRDİ

Avukatlar, mahkemede, çocuklara ilişkin dokümanlarda, 41 yaşındaki Jolie için, “Maddox (15), Pax (13), Zahara (11), Shiloh (10), ikizler Knox ve Vivienne (8) olmak üzere çocuklarla ilgili konularda standartları kabul etmiş olsa bile, bunları göz ardı etmeye kararlı görünüyor” yorumunu yaptı.

Ayrıca “Angelina’nın, hassas bilgilerin kamuya açık kayıtlara girmesini engelleyecek ayar mekanizması yok” dedi.

Brad Pİtt'ten Angelina Jolie'ye ayarsız suçlaması

ÇOCUKLARIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETTİ

Avukatlar, Jolie’nin, çocuklarla ilgilenen terapistlerin ve diğer mental sağlık uzmanlarının isimlerini kamuya açıklayarak çocukların gizliliğini ihlal ettiğini ileri sürdü.

Bu çıkış, boşanma davasının açıldığı eylül ayından bu yana ilk kez Brad Pitt’in Angelina Jolie’ye karşı atağı olarak algılandı.

Brad Pİtt'ten Angelina Jolie'ye ayarsız suçlaması

FBI SORUŞTURMA AÇMIŞTI

Brad Pitt, boşanma davasının ilk günlerinde, “Bu zorlu zamanlarda basından, çocuklara hak ettikleri saygıyı göstermelerini rica ediyorum” demişti. Pitt, FBI ve Los Angeles Çocuk ve Aile Hizmetleri Departmanı tarafından en büyük çocuğu Maddox’a uçakta şiddet uyguladığı gerekçesiyle soruşturmaya maruz kalmış ve suçsuz bulunmuştu.

Brad Pİtt'ten Angelina Jolie'ye ayarsız suçlaması

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