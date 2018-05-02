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Bralet nedir

Bralet, süngersiz, yumuşak ve bedeninize tamamen uyum sağlayan, birkaç sezondur gündemden düşmeyen bir sütyen modeli.

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Tişörtlerden, dekoltelerden ve omuzlardan görünen renkli askılar ile günlük kombinlerinize farklı bir hava katabilirsiniz.

BRALET NASIL KOMBİNLENİR

Her tarzda kıyafet ile kolayca uyum sağlayabilen bralet sütyen, günlük hayatınızda ya da özel etkinliklerde hem spor görünümü hem de şıklığı bir arada yakalayabileceğiniz vazgeçilmez bir parça. Bu yüzden kendi tarzınıza kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

Bralet sütyeni kombinlerken, modeli oldukça önemli. Her mevsim rahatlıkla kullanabileceğiniz bralet sütyeni kombinlerken, hangisinin bedeninize ve ölçünüze uygun olduğunu birkaç alternatif model ile kolayca öğrenebilirsiniz.

Estetik duruşu ve rahatlığı aynı anda yaşatan bralet, keyfine düşkünlerin ve moda severlerin vazgeçilmez iç giyim ürünü.

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