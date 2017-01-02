Brandenburg Kapısı'na Türk bayrağı

KKTC İçişleri Bakanlığı'nın Türk halkına hakaret eden Barbaros Şansal'ın sınır dışı edilmesi için çalışma başlattığı bildirildi.

PKK terör saldırıları düzenliyor Alman medyası da bu saldırıları hedefine ulaştırmak için PR'ını yapıyor.

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Reina saldırısını DEAŞ üstlendi

Pek çok ünlünün de uğrak mekanı olan Reina'ya yılbaşı gecesi yapılan hain saldırı Türkiye'yi bir kez daha yasa boğdu..