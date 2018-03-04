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Almanya'da camiye İslamofobik saldırı

Bremen kentinde İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı Fatih Camisi, 6 ay içinde ikinci kez İslamofobik saldırıya uğradı.

AA | 04.03.2018 - 16:49..
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Dün gece kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından, caminin duvarlarına ve kapısına, küfürlü ve İslam karşıtı ifadeler yazıldı.

Saldırganlar benzer ifadeleri, caminin arka tarafında inşaat halindeki eğitim merkezinin duvarlarına da yazdı.

Almanya'da camiye İslamofobik saldırı

6 AY ÖNCE DE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Fatih Camisi Derneği Başkanı Zekai Gümüş, Bremen'in ilk ve tek minareli camisi olarak faaliyet gösteren caminin yine ırkçı saldırıların hedefi olduğuna dikkati çekerek 6 ay önce de camiye saldırı düzenlendiğini hatırlattı.

Gümüş, Müslümanlara yönelik bu saldırıları şiddetle kınadıklarını belirterek saldırganların bir an önce bulunmasını umduklarını ifade etti.

Almanya'da camiye İslamofobik saldırı

"BİZ BUNLARI HAK ETMİYORUZ"

Bremen Eyalet Başbakanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Carsten Siling’in, 24 Eylül 2017'deki saldırı sonrasında geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğunu hatırlatan Gümüş, "Kendilerine de söylediğimiz gibi toplumla uyum içinde yaşayan bizler bunları hak etmiyoruz. Faillerin bir an önce bulunup cezalandırılmasını ve bunun kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz." dedi.

Gümüş, bir önceki saldırının soruşturmasından netice çıkmadığını vurgulayarak "Polis yine gerekli tutanakları tutup gitti. Bu saldırıda da farklı olacağını pek düşünmüyoruz. Müslümanlara yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyor, faillerin bir an önce bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'da camiye İslamofobik saldırı

Almanya'da camiye İslamofobik saldırı

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