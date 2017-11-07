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Brent petrol fiyatları son 2 yılın rekorunu kırdı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısındaki azalma ve Suudi Arabistan'daki gözaltılar, petrolün varil fiyatında son 2 yılın rekorunu yaptırdı.

07.11.2017 - 06:36
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Londra Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 3,2 artışla TSİ 21.30'da 64,17 dolara tırmandı. Böylece Brent türü ham petrolün varil fiyatı 24 Haziran 2015'ten beri en yüksek seviyesinden alıcı buldu.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da bugün yüzde 2,6 değer artışıyla aynı saatlerde 57,31 dolara kadar tırmandı ve 2 Temmuz 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Brent petrol fiyatları son 2 yılın rekorunu kırdı

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ GÖZALTILAR FİYATLARI TETİKLEDİ

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki ani artışla ilgili olarak dünyanın ne büyük ham petrol ihracatçısı Suudi Arabistan’da hafta sonu çok sayıda prens, bakan ve üst düzey devlet yetkilisinin gözaltına alındığına işaret etti ve bunun yatırımcıların gözünde arz riski yarattığını belirtti.

FİYAT ARTIŞININ BİR NEDENİ DE ÜRETİMDE KESİNTİ

Son iki haftadır yükselişte olan petrol fiyatlarını değerlendiren analistler de fiyatlardaki genel artış trendinin nedeni olarak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın petrol üretim kesintisi anlaşmasını Mart 2018'den sonra uzatmakla ilgili verdikleri olumlu sinyallere dikkati çekti.

OPEC'in olağan toplantısı 30 Kasım'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek.

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