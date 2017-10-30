taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.782
USD
3,7718
EURO
4,3833
ALTIN
154,05
PETR
60,5000

Brent petrolün varil fiyatı 60 doları aştı

Brent petrolün varili, açıklamalarının etkisiyle 60 doları aşarak 60,37 dolardan satılıyor.

30.10.2017 - 10:07
  1. Haberler
  2. Ekonomi

e

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde Suudi Arabistan'dan gelen "üretim kısıntısının 9 ay daha uzatılabileceği" açıklamalarının etkisiyle 60 doları aşarak 60,37 dolardan işlem görüyor.

TEKSAS TÜRÜ 53 DOLARDAN ALICI BULDU

Cuma günü 59,34 dolardan güne başlayan ve en yüksek 60,63 doları gören Brent petrolün varili, bu sabah 60,71 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,57 azalışla 60,37 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 53,92 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan'dan gelen üretim kısıntısının "Mart 2018'den sonra 9 ay daha uzatılabileceği" açıklamaları petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışındaki tüm üreticilerle çalışmaya kararlı olduklarını belirterek, petrol talebini ve arzını dengelemek için her önlemi almaya hazır olduklarını açıklamıştı.

Bu arada, ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem üretim hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta arttı.

737'YE YÜKSELDİ

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta 1 petrol sondaj kulesi hizmete alınırken, 23-27 Ekim'i kapsayan hafta itibarıyla toplam sayı 737'ye yükseldi. Böylece, ülkedeki sondaj kulesi sayısı üç hafta art arda düşüş kaydettikten sonra ilk defa haftalık artış gösterdi.

Petrol piyasalarında bu hafta jeopolitik risklerle ABD'den gelecek haftalık petrol arzı, stok ve kuyu sayısı verileri takip edilecek. Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 60,13 ile 60,19 dolar aralığının direnç, 60,01 ile 60,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak dikkate alınabileceğini belirtiyor.

İlginizi Çekebilir
Motorine ve benzine zam
Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubuna 12 kuruş motorine ise 17 kuruş zam yapıldı.
Mehmet Şimşek: 2.5 ton altın yastık altından çıktı
Başbakan Yardımcısı Şimşek, ilk altın toplama dönemi sonunda 370 mln TL değerindeki 2.5 ton altının yastık altından çıktığını söyledi.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 3,7770 avro 4,3880 liradan haftaya başladı.
Eylülde 564 yatırım teşvik belgesi verildi
Ekonomi Bakanlığınca eylül ayında 564 yatırım teşvik belgesi verildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dursun Özbek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigara sözü

Dursun Özbek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigara sözü

94
DEAŞ militanlarının hedefi ortaya çıktı

DEAŞ militanlarının hedefi ortaya çıktı

148
Hazar Ergüçlü'ye PKK sorgusu

Hazar Ergüçlü'ye PKK sorgusu

92
İbadi sınır kapılarının kontrolü sağlanmalı

İbadi sınır kapılarının kontrolü sağlanmalı

19
Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin binaları yakıldı

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin binaları yakıldı

29
Türkiye'den Yemen'e 175 ton un gitti

Türkiye'den Yemen'e 175 ton un gitti

36
İpek Açar'ın yeni aşkı

İpek Açar'ın yeni aşkı

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM