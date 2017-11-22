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Brent petrolün varil fiyatı 63 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün üretimi kısma anlaşmasını uzatacağı beklentisi ile 63,07 dolara yükseldi.

22.11.2017 - 09:51
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gd

Dün 62,11 dolardan güne başlayan ve en yüksek 62,81 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 62,75 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,50 artışla 63,07 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 57,67 dolardan alıcı buldu.

FİYATLAR YÜKSELECEK

Uzmanlar, Rus petrol şirketlerinin OPEC'in Mart 2018'de sona erecek üretim kısma anlaşmasının 6 ay daha uzatılmasını desteklediği iddiaları ve anlaşmanın uzatılması beklentisinin fiyatlarda yükselişi etkilediğini kaydetti.

Petrol piyasasında bugün ABD'de açıklanacak haftalık petrol stok verileri takip edilecek. Brent petrolde teknik olarak 63,03 ile 63,08 dolar aralığının direnç, 62,93 ile 62,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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