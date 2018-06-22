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Brent petrolün varili 73,95 dolar

Brent petrolün varili, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı öncesinde uluslararası piyasalarda dalgalı seyirle 73,95 dolardan işlem görüyor.

AA | 22.06.2018 - 09:57..
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Dün 74,37 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 74,66 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 73,23 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.28 itibarıyla yüzde 0,98'lik artışla 73,95 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,38 dolardan alıcı buldu.

DALGALI SEYRETTİ

Uzmanlar, petrol fiyatlarının bugün Viyana'da başlayacak ve üretici ülkelerin petrol üretim kotalarını artırıp artırılmayacağının kararlaştırılacağı 174. Olağan OPEC toplantısı öncesinde dalgalı seyrettiğini kaydetti.

Brent petrolün varili 73,95 dolar

"ANLAŞMAYA VARABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM"

İran Enerji Bakanı Bijan Zengene'nin, dün Viyana'daki OPEC toplantısını terk ederken "Anlaşmaya varabileceğimizi düşünmüyorum" ifadesini kullanması, kartelin kararını daha da önemli hale getirdi.

Brent petrolde, teknik olarak 73,99 ila 74,22 dolar aralığının direnç, 73,53 ila 73,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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