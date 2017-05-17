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Brexit faturası çıkış tarihinden sonra kararlaştırılacak

İngiltere'nin Brexit'i başlatmasıyla ödenecek meblağ, hesaplama metodolojisi ve çıkış tarihinin kararlaştırılmasından sonra netleşecek.

17.05.2017 - 13:28
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İngiltere ile Brexit görüşmelerini yürüten Avrupa Birliği baş müzakerecisi Michel Barnier, taraflar arasında İngiltere'nin ayrılmadan önce ödemesi istenen meblağ üzerinde bir anlaşma olmadığını çünkü bunun ancak hesaplama metodolojisi ve çıkış tarihinin kararlaştırılmasından sonra belli olacağını söyledi.

"ANLAŞMAYA VARILMAMA SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Barnier Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, "Meblağ kabul edeceğimiz metodolojiye ve İngiltere'nin kesin çıkış tarihine göre belirlenecek. Meblağı belirleyecek olan ben değilim." dedi.

Barnier, Londra ile 2019'da uygulanacak Brexit'in koşulları üzerinde bir anlaşmaya varılamaması gibi bir sonucun söz konusu olmayacağını da söyledi.

İNGİLTERE'NİN ALEYHİNDE BİR ANLAŞMA OLMAYACAK

Müzakereci, İngiltere ile çatışma değil, işbirliği içinde yapılacak ve İngiltere'nin aleyhinde olmayacak bir anlaşma umduğunu söyledi.

Barnier, Brexit'in gerçek geçiş sürecinin üyeliğin bitişinden sonra değil, öncesinde ve şimdi devam etmekte olduğunu hatırlatarak, tüm ekonomik oyuncuların buna hazır olmalarını istedi.

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