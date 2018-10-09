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Brexit ile eğitimde uluslararası iş birlikleri artıyor

İngiltere'deki üniversiteleri temsil eden Uluslararası İngiliz Üniversiteleri Birliği’nin (UUKI) Mayıs 2018 raporuna göre İngiltere Uluslararası Eğitim konusunda daha çok iş birliğine gidiyor.

Haber Merkezi | 09.10.2018 - 12:29..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Dünyada en fazla yabancı öğrenciye sahip 3 ülkeden biri olan İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkarken eğitimde uluslararası işbirliklerini artırıyor.

İngiliz Üniversitelerini temsil eden Uluslararası İngiliz Üniversiteleri Birliği’nin (UUKI) 2018 yılı Mayıs ayı raporuna göre ülkede daha çok kurumun eğitim konusunda uluslararası işbirliği içerisinde olması ülkeye hem araştırma hem de ekonomik getiri anlamında önemli katkılar sağlıyor.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI

Sadece uluslararası öğrenciler ülkeye 25,8 milyar sterlin (200 milyar TL) katkı sağlamakta, ayrıca ülkedeki akademisyenlerin büyük bir kısmı yabancı kökenli. Bahsedilen bilgileri paylaşan Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Direktörü Rahmi Mesud Yılmaz, "Bir İngiliz gazetesine göre önümüzdeki yıl Avrupa Birliği’nden çıkacak olan İngiltere’nin, birliğin oluşturduğu uluslararası eğitim programları dışında çeşitli işbirlikleri oluşturmanın öneminin de farkında. Eğitim sektörünün ülkeye kazandırdığı avantajlara ve konjonktüre bakarak bunun aynı zamanda kaçınılmaz olduğu anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Brexit ile eğitimde uluslararası iş birlikleri artıyor

İNGİLTERE'DE EĞİTİM NE KADAR PAHALI

Mesud Yılmaz, İngiltere’de eğitimin düşünüldüğünde her zaman ilk akla gelenler arasında ülkenin pahalı olmasının bulunduğunu söyleyerek "Özellikle şu anki kur farkı göz önüne alındığında öğrencilerin tercihleri ekonomik olarak daha uygun olan ülkelere yönlenmiş durumda. Ancak; Yılmaz’a göre İngiliz Sterlini bundan on yıl önce ABD dolarının iki katı değerindeyken bu oran bugün 1,25’e düşmüş durumda. İrbaşka deyiş ile ABD’ye kıyas ile İngiltere hiç olmadığı kadar ekonomik hale gelmiş durumda. Lisans eğitiminin 3 yıl, yüksek lisans eğitiminin ise 1 yılda tamamlanıyor olması ayrıca hem zamandan hem paradan tasarruf ettiriyor. Üniversite öğrencilerinin çalışma iznine sahip olması ise diğer bir avantaj" diye konuştu.

Brexit ile eğitimde uluslararası iş birlikleri artıyor

"TÜRKİYE'YE GELEN ÖĞRENCİ SAYISI ARTACAK"

Türk lirasının değer kaybı yabancı turistlerde olduğu gibi yabancı öğrenci sayısında da önemli bir artış getireceğini vurgulayan Mesud Yılmaz Türkiye’ye gelen öğrenci sayısının daha da artacağını ifade etti.

TEŞVİK PROGRAMLARI YÜRÜTÜLÜYOR

Mesud Yılmaz, "Akare’nin Fas, Kazakistan, Azerbaycan, Polonya gibi ülkelerde düzenlediği yurtdışı eğitim fuarlarına da Türkiye’den üniversiteler katılmakta ve fuar sırasında yoğun ilgi görmekteler. Ayrıca Ekonomi bakanlığı Türk Üniversiteleri daha fazla yabancı öğrenci alabilsin siye çok etkin bir teşvik programı yürütmekte” şeklinde ekleme yaptı.

Brexit ile eğitimde uluslararası iş birlikleri artıyor

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