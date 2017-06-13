Brexit kararı Alman vatandaşlığına ilgiyi artırdı

İngiltere’nin AB’den çıkma yönünde karar alması İngilizlerin Alman vatandaşlığına ilgisini arttırdı. Brexit kararı sonrasında Alman vatandaşlığına geçen İngilizlerin oranındaki artış yüzde 361’i buldu.

EN YÜKSEK RAKAMA ULAŞILDI

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, 2015 yılında 622 olan Alman vatandaşlığına geçen İngiltere vatandaşlarının sayısı, Brexit kararı sonrasında 2016’da 2 bin 865 oldu.

Yüzde 361’lik rekor düzeydeki artışın bugüne kadar Alman vatandaşı olan İngilizler konusunda kaydedilen en yüksek rakam olduğu belirtiliyor.

VATANDAŞLIĞA GEÇİŞLER ARTTI

İstatistiklere göre, 2016 yılında Almanya’da vatandaşlığa geçişler yüzde 2,9 artarak 110 bin 400 oldu. Türkler arasında Alman vatandaşlığına geçme konusunda yüzde 17 düzeyinde gerileme yaşansa da, Alman vatandaşlığına geçenler arasında en büyük grubu yine Türkler oluşturdu. 16 bin 300 Türk vatandaşı Alman vatandaşlığına geçti. Türkleri Polanyalılar (6 bin 600) ve Ukraynalılar (4 bin) takip etti.