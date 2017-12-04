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Brexit müzakerelerinde sonuç çıkmadı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit görüşmelerinde bir sonraki aşamaya geçmek için Avrupa Birliği ile bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi.

AA | 04.12.2017 - 20:58..
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Brexit müzakerelerinde sonuç çıkmadı

AB Komisyonu Başkanı Juncker ve İngiltere Başbakanı Theresa May, tıkanan Brexit müzakereleri için Brüksel'de bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ikili, gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu.

"ANLAŞMAYA VARMAK MÜMKÜN OLMADI"

Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Jean-Claude Juncker, "Çabalarımıza, bizim ve ekiplerimizin geriye kalan sorunlar konusunda geçen sürede kaydettiği önemli ilerlemeye rağmen tam bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı." dedi.

Brexit müzakerelerinde sonuç çıkmadı

"DAHA FAZLA MÜZAKERE GEREK"

May ise her iki tarafın iyi niyetle çalıştığını, zorlu müzakereler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çok ilerleme kaydedildi. Pek çok konuda ortak bir anlayış var." şeklinde konuştu.

Beraber ilerleme kaydetmek istediklerini vurgulayan Theresa May, "Ancak birkaç konuyla ilgili daha fazla müzakere ve danışma gerektiren bazı farklılıklarımız devam ediyor. Hafta sonundan önce yeniden bir araya geleceğiz. Bunu (müzakereleri) olumlu sonuçlandıracağımıza ben de eminim." diye konuştu.

Brexit müzakerelerinde sonuç çıkmadı

BREXİT SÜRECİ

Birleşik Krallık, geçen yıl haziran ayında yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Bu yılın haziran ayında başlayan müzakerelerde, ülkenin AB'ye ödemesi gereken para, vatandaşlık hakları ve İrlanda sınırı konuları öne çıkmıştı. Müzakereler için AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

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