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Brexit'in faturası İskoçya'yı felakete sürükleyecek

İngiltere’nin Brexit ile AB'den ayrılmasının, İskoçya ekonomisini yılda yaklaşık 12.7 milyar sterlin zarar uğramasına neden olabileceği öne sürüldü.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 09:54..
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İskoçya bölgesel hükümeti tarafından hazırlanan "İskoçya'nın Avrupa'daki yeri; halk, istihdam ve yatırımlar" başlıklı rapordai İngiltere'nin Brexit ile AB'den ayrılmasının, İskoçya'nın ekonomisini yıllık en az 12,7 milyar sterlin zarara uğratacağını belirledi.

İSKOÇYA İÇİN KÖTÜ SENARYO

Raporda İngiltere'nin AB'den ve ortak pazardan ayılırken alternatif bir serbest ticaret anlaşması konusunda uzlaşmaya varamamasına dayalı bir senaryo esas alındı.

Raporu Edinburgh'ta bir basın toplantısı düzenleyerek açıklayan İskoçya bölgesel yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) Genel Başkanı Nicola Sturgeon ise "İstihdam, ekonomi ve gelecek nesiller için, İngiliz hükümetine sert çıkışa ilişkin kırmızı çizgilerinden vazgeçerek İskoçya'nın ve İngiltere'nin ortak pazarda ve gümrük birliğinde kalmasını sağlama çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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