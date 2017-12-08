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Brexit'in ikinci aşamasına geçiliyor

İngiltere Başbakanı May ile bir araya gelen AB Komisyonu Başkanı Juncker, Brexit'te ikinci aşamaya geçtiklerini belirtti.

Haber Merkezi | 08.12.2017 - 10:08..
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İngiltere ve Avrupa Birliği arasında bi haftadır devam eden gergin toplantılar sonuç verdi ve ilk aşama tamamlandı.

Brexit'in ikinci aşamasına geçiliyor

BOŞANMA FATURASI MASAYA YATIRILDI

İki taraf arasında sabah saatlerine kadar düren görüşmede 'boşanma faturasının' şartlarının masaya yatırıldığı belirtildi. Sabah saatlerinde ise Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'den açıklama geldi.

Pazarlıkların iki taraf için de zorlu geçtiğini belirten Juncker, bu anlaşmayla önemli bir atılım yaptıklarının altını çizerek, "Brexit müzakerelerinin birinci aşamasında gerekli ilerleme kaydedilerek, AB-İngiltere arasındaki ilişkilerin geleceğini belirleyecek ikinci aşamaya geçilme kararı verildi." dedi.

Brexit'in ikinci aşamasına geçiliyor

"ANLAŞMA ÖNEMLİ BİR GELİŞME"

Anlaşma; Avrupa Konseyi'nde kabul edilirse, Brexit görüşmelerinin ticari ilişkileri düzenleyen ikinci aşamasına geçilecek. Konuyla ilgili konuşan İngiltere Başbakanı Theresa May ise, AB ile derin ve özel bir ortaklık istediklerini belirtti ve anlaşmanın önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

May, anlaşmanın finansal koşullarının İngiltere vatandaşları için adil olduğunu belirtti. Theresa May'in bugün akşam saatlerinde Brüksel'de, Brexit Bakanı Davis ile birlikte Jean-Claude Juncker'le buluşması bekleniyor.

Brexit'in ikinci aşamasına geçiliyor

BREXİT DETAYLARI

AB'nin Brexit için belirlediği üç aşama, büyük önem arz ediyor. Bir aşama gereğini karşılamadan diğer bir aşama gerçekleştirilemiyor. Belirlenen aşamalar ise şu şekilde:

- İngiltere, 'boşanma faturası' ödeyecek.

- Birleşik Krallık'ta yaşayan AB vatandaşlarının hakları korunacak.

- İrlanda'nın sınır sorunu çözülecek.

6 aydır devam eden görüşmelerde yetkililer, bu ilk iki aşama konusunda dün anlaştıklarını belirtiyor. İrlanda sınır sorunu belirsizliğini sürdürürken, bu problem son aşamada tartışılacak.

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