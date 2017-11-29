taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.394
USD
3,9547
EURO
4,6885
ALTIN
164,63
PETR
63,0200

Brexit'le ringa balıkları yeniden İngiltere'nin olacak

Yüzde 88'i İngiliz kara sularında yalşayan ringa balıkları, Brexit müzakereleri sonrası tekrar İngiliz balıkçıların olabilir.

DHA | 29.11.2017 - 13:51..
  1. Haberler
  2. Dünya

Brexit sürecinden en çok etkilenecek sektörlerden biri de balıkçılık. Yüzyıllardır Avrupa’da balık imparatorlukları oluşmasını sağlayan ve yüzde 88’i İngiliz kara sularında bulunan ringa balıkları, Brexit müzakereleri sonucu tekrar İngiliz balıkçıların olabilir.

"GÜMÜŞ SEVGİLİ" ADA'LI BALIKÇILARA DÖNECEK

The Financial Times'da yer alan habere göre İngiliz balıkçılar balık yağı üretiminde kullanılan ve bir zamanlar ülkede “Gümüş Sevgili” olarak anılan ringa balıklarının Brexit sonrası AB genelinde uygulanan kota sisteminden çıkartılarak tekrar İngiltere’nin olsun istiyor.

Brexit'le ringa balıkları yeniden İngiltere'nin olacak

RİNGA BALIKLARI, AB ÜLKELERİNCE PAYLAŞILMIŞTI

İngiltere’nin AB üyeliği süresince Kuzey Denizi’ndeki ringa balıkları 1983’te uygulanmaya başlayan bir kota sistemiyle AB genelinde balıkçılara paylaştırılıyordu.

BALIKÇILAR DA BREXİT İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl yapılan bir anket İngiltere’nin AB’den ayrılması için yapılan referandumda balıkçıların yüzde 92’sinin AB’den ayrılma yanlısı olduğunu ortaya koymuştu.

İskoç Balıkçılar Federasyonu başkanı Bertie Armstrong, “Dünyanın en bereketli balık sahalarından birinin ortasındayız. Fakat en saçma şekilde bitiriliyoruz. Brexit heyecanlandırıcı bir fırsat” dedi.

2015 yılında İngiltere ve AB Kuzey Denizi’nden toplam 716 bin ton ringa balığı çıkartmış, fakat bu hacmin altıda birinden fazlasının AB ülkelerinin gemilerine yüklenmişti. Danimarka ve Hollanda sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 17.5 ile AB genelindeki en yüksek kotalara sahip iki ülke.

İlginizi Çekebilir
Kuzey Kore'nin son füze denemesi provokatif bir eylem, an
Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi Rusya'dan da karşılık buldu. Kremlin sözcüsü Peskov sakinlik çağrısında bulundu.
İspanya'da yolcu treni raydan çıktı
İspanya'nın güneyinde Malaga-Sevilla seferini yapan bir trenin raydan çıktığı ve kazada 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail, İsviçreli diplomatları Gazze'ye sokmadı
İsrail'in, İsviçreli diplomatların abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girişine izin vermediği bildirildi.
İşkenceci general duruşmada zehir içti
Eski Hırvat General Praljak, 20 yıl ceza aldı ve duruşmada hiç beklenmedik bir olaya imza attı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaş olarak var

Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaş olarak var

543
Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya gözdağı

Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya gözdağı

213
Suudi Arabistan'da prenseslere gözaltı dalgası

Suudi Arabistan'da prenseslere gözaltı dalgası

71
Oray Eğin Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan düşmanlığını yazdı

Oray Eğin Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan düşmanlığını yazdı

274
Arjantin'de uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

Arjantin'de uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

134
İranlı taraftarların Dünya Kupası korkusu: Dekolte

İranlı taraftarların Dünya Kupası korkusu: Dekolte

22
Darbecinin avukatı mahkeme salonunu karıştırdı

Darbecinin avukatı mahkeme salonunu karıştırdı

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM