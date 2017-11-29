Brexit'le ringa balıkları yeniden İngiltere'nin olacak

Brexit sürecinden en çok etkilenecek sektörlerden biri de balıkçılık. Yüzyıllardır Avrupa’da balık imparatorlukları oluşmasını sağlayan ve yüzde 88’i İngiliz kara sularında bulunan ringa balıkları, Brexit müzakereleri sonucu tekrar İngiliz balıkçıların olabilir.

"GÜMÜŞ SEVGİLİ" ADA'LI BALIKÇILARA DÖNECEK

The Financial Times'da yer alan habere göre İngiliz balıkçılar balık yağı üretiminde kullanılan ve bir zamanlar ülkede “Gümüş Sevgili” olarak anılan ringa balıklarının Brexit sonrası AB genelinde uygulanan kota sisteminden çıkartılarak tekrar İngiltere’nin olsun istiyor.

RİNGA BALIKLARI, AB ÜLKELERİNCE PAYLAŞILMIŞTI

İngiltere’nin AB üyeliği süresince Kuzey Denizi’ndeki ringa balıkları 1983’te uygulanmaya başlayan bir kota sistemiyle AB genelinde balıkçılara paylaştırılıyordu.

BALIKÇILAR DA BREXİT İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl yapılan bir anket İngiltere’nin AB’den ayrılması için yapılan referandumda balıkçıların yüzde 92’sinin AB’den ayrılma yanlısı olduğunu ortaya koymuştu.



İskoç Balıkçılar Federasyonu başkanı Bertie Armstrong, “Dünyanın en bereketli balık sahalarından birinin ortasındayız. Fakat en saçma şekilde bitiriliyoruz. Brexit heyecanlandırıcı bir fırsat” dedi.

2015 yılında İngiltere ve AB Kuzey Denizi’nden toplam 716 bin ton ringa balığı çıkartmış, fakat bu hacmin altıda birinden fazlasının AB ülkelerinin gemilerine yüklenmişti. Danimarka ve Hollanda sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 17.5 ile AB genelindeki en yüksek kotalara sahip iki ülke.